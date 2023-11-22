Прогноз погоды в Харькове и области на 23 ноября.

Пешеходы переходят через дорогу во время снегопада. Иллюстративное фото: УНИАН

Сегодня, 23 ноября, в Харькове и области ожидается переменная погода. Утром и днем будет без осадков, а вечером возможен снег.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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В ближайшее время в Харькове ожидается переменная облачность. Завтра город переживет без осадков, однако ночью следует ожидать слабый туман и слабый гололед. Гололедица может образоваться также на дорогах.

Подробный прогноз погоды в Харькове. Скриншот: windy.com

Ветер будет дуть с юго-западного направления со средней скоростью 7-12 м/с, а местами с порывами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -12...-17°C, днем -3...-8°C.

Прогноз погоды в Харьковской области 23 ноября

В регионе также без существенных осадков, но ночью и утром ожидается слабый туман и слабый гололед, в частности на дорогах.

Метеорологическая карта Харьковской области. Скриншот: windy.com

Ветер будет дуть с юго-западного направления со средней скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -12...-14°C, днем -5...-7°C. Следует учесть, что эти условия могут усложнить движение по дорогам, поэтому водителям рекомендуется быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, что в Украине ожидается дождь и мокрый снег, однако только в северных областях. На остальной территории Украины осадки маловероятны.