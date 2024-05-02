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Прокуратура довела незаконність передачі в оренду будівлі університету Каразіна

2 травня 2024 18:04
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Незаконна здача в оренду будівлі університету Каразіна
Корпус Каразінського університету. Фото: Університет Каразіна
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

У Верховному Суді підтримали позицію Офісу Генерального прокурора України щодо незаконної передачі однієї із будівель найстарішого харківського вузу, університету В.Н. Каразіна. Будівлю повернуть до складу університету.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора в четвер, 2 травня.

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"Встановлено, що Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області передало в оренду приватному підприємцю нежитлове приміщення площею 435 кв.м, що перебуває на балансі університету. Вартість майна складає 1,9 млн грн", — йдеться в повідомлені Генеральної прокуратури.

У договорі йшлося про те, що цю будівлю передадуть для її переобладнання на станцію технічного обслуговування. Також, згідно з договором, ця будівля могла використовуватись у будь-якому вигляді і функціоналі, як забажає орендатор.

Пост Офісу генпрокурора
Пост Офісу Генпрокурора в Telegram
Пост Генеральної прокуратури
Пост Офісу Генпрокурора в Telegram

В Офісі Генерального прокурора також заявили, що з огляду на незаконність договору оренди, Шевченківська окружна прокуратура м. Харкова звернулася до господарського суду з позовом про визнання його недійсним та повернення майна університету. 

Варто зазначити, що суд першої інстанції та апеляційний суд відмовились задовольнити вимоги та позови прокуратури.

"Наразі Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду підтвердив свої висновки про неможливість використання майна закладів освіти не за цільовим призначенням, скасував попередні судові рішення та повністю задовольнив позов прокурора", — підсумували в Офісі Генпрокурора.

Нагадаємо, прокурори повернули у державну власність лісогосподарчі землі площею понад 500 га. До цього три ділянки були незаконно передані в оренду одному з товариств Одещини.

Одеська прокуратура повернула у власність навчального закладу 44 гектари земель. Відомо, що вартість ділянки оцінена у понад 7 мільйонів гривень.

вузи
Харків
Верховний суд
Офіс генерального прокурора
прокуратура
Університет

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