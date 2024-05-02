Незаконная сдача в аренду здания университета Каразина

Корпус Каразинского института. Фото: Университет Каразина

В Верховном Суде поддержали позицию Офиса Генерального прокурора Украины по незаконной передаче одного из зданий старейшего харьковского вуза, университета В.Н. Каразина. Здание будет возвращено в состав университета.

Об этом сообщила пресслужба Офиса Генерального прокурора в четверг, 2 мая.

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"Установлено, что Региональное отделение Фонда государственного имущества Украины по Харьковской области передало в аренду частному предпринимателю нежилое помещение площадью 435 м кв, которое находится на балансе университета. Стоимость имущества составляет 1,9 млн. грн.", — говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.

В договоре говорилось, что данное здание передадут для его переоборудования в станцию технического обслуживания. Также, согласно договору, это здание могло использоваться в любом виде и функционале, как пожелает арендатор.

Пост Офиса генпрокурора в Telegram

Пост Офиса генпрокурора в Telegram

В Офисе Генерального прокурора также заявили, что, учитывая незаконность договора аренды, Шевченковская окружная прокуратура г. Харькова обратилась в хозяйственный суд с иском о признании его недействительным и возвращении имущества университета.

Следует отметить, что суд первой инстанции и апелляционный суд отказались удовлетворить требования и иски прокуратуры.

"Пока Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда подтвердил свои выводы о невозможности использования имущества учебных заведений не по целевому назначению, отменил предыдущие судебные решения и полностью удовлетворил иск прокурора", — подытожили в Офисе генпрокурора.

Напомним, прокуроры вернули в государственную собственность лесохозяйственные земли площадью более 500 га. До этого три участка были незаконно переданы в аренду одному из обществ Одесской области.

Одесская прокуратура вернула в собственность учебного заведения 44 гектара земель. Известно, что стоимость участка оценена более чем в 7 миллионов гривен.