Прокуратура показала наслідки масованого обстрілу Харківської області
16 березня вдень та у ніч на 17 березня російські окупаційні війська обстріляли міста і села Харківської області. Окупанти зруйнували купу житлових будинків та господарчих споруд.
Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.
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Обстріл Харківщини
Учора, 16 березня, російські окупаційні війська обстріляли з ракетних систем залпового вогню село Кругляківка.
У ніч з 16 на 17 березня артилерія російських окупаційних військ ударила по Куп’янську та селу Новоосинове.
Наслідки обстрілу
Російські ракети та снаряди пошкодили приватні житлові будинки та господарчі споруди.
Прокуратура оприлюднила фотографії, на яких зафіксовані наслідки чергового російського військового злочину.
Нагадаємо, 15 березня російські окупанти обстріляли місто Харків та прикордонні населені пункти Чугуївського, Куп'янського, Харківського та Богодухівського районів.
У Харкові внаслідок російського удару ракетою С-300 пошкоджено освітній заклад, декілька авто та вибито вікна в житловому багатоповерховому будинку.
Росіяни також обстріляли село Гатище Чугуївського району. Вони пошкодили щонайменше три приватні житлові будинки
Фото: Харківська обласна прокуратура