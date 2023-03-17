Прокуратура показала последствия массированного обстрела Харьковской области
16 марта днем и ночью на 17 марта российские оккупационные войска обстреляли города и села Харьковской области. Оккупанты разрушили множество жилых домов и хозяйственных построек.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
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Обстрел Харьковской области
Вчера, 16 марта, российские оккупационные войска обстреляли из ракетных систем залпового огня село Кругляковка.
В ночь с 16 на 17 марта артиллерия русских оккупационных войск ударила по Купянску и селу Новоосиново.
Последствия обстрела
Российские ракеты и снаряды повредили частные жилые дома и хозяйственные постройки.
Прокуратура обнародовала фотографии, на которых зафиксированы последствия очередного российского военного преступления.
Напомним, 15 марта российские оккупанты обстреляли город Харьков и приграничные населенные пункты Чугуевского, Купянского, Харьковского и Богодуховского районов.
В Харькове в результате российского удара ракетой С-300 повреждено образовательное заведение, несколько авто и выбиты окна в жилом многоэтажном доме.
Россияне также обстреляли село Гатище Чугуевского района. Они повредили по меньшей мере три частных жилых дома
Фото: Харьковская областная прокуратура