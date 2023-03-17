Прокуратура показала последствия массированного обстрела Харьковской области

Правоохранители расследуют очередное военное преступление россиян

16 марта днем и ночью на 17 марта российские оккупационные войска обстреляли города и села Харьковской области. Оккупанты разрушили множество жилых домов и хозяйственных построек.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Обстрел Харьковской области

Вчера, 16 марта, российские оккупационные войска обстреляли из ракетных систем залпового огня село Кругляковка.

В ночь с 16 на 17 марта артиллерия русских оккупационных войск ударила по Купянску и селу Новоосиново.

Последствия обстрела

Российские ракеты и снаряды повредили частные жилые дома и хозяйственные постройки.

Прокуратура обнародовала фотографии, на которых зафиксированы последствия очередного российского военного преступления.

Напомним, 15 марта российские оккупанты обстреляли город Харьков и приграничные населенные пункты Чугуевского, Купянского, Харьковского и Богодуховского районов.

В Харькове в результате российского удара ракетой С-300 повреждено образовательное заведение, несколько авто и выбиты окна в жилом многоэтажном доме.

Россияне также обстреляли село Гатище Чугуевского района. Они повредили по меньшей мере три частных жилых дома

Фото: Харьковская областная прокуратура