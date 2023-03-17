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Прокуратура показала последствия массированного обстрела Харьковской области

17 марта 2023 14:53
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Правоохранители расследуют очередное военное преступление россиян
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

16 марта днем и ночью на 17 марта российские оккупационные войска обстреляли города и села Харьковской области. Оккупанты разрушили множество жилых домов и хозяйственных построек.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Обстрел Харьковской области

Вчера, 16 марта, российские оккупационные войска обстреляли из ракетных систем залпового огня село Кругляковка.

В ночь с 16 на 17 марта артиллерия русских оккупационных войск ударила по Купянску и селу Новоосиново.

Последствия обстрела

Российские ракеты и снаряды повредили частные жилые дома и хозяйственные постройки.

Прокуратура обнародовала фотографии, на которых зафиксированы последствия очередного российского военного преступления.

Обстрелы Харьковской области

Обстрелы Харьковской области

Обстрелы Харьковской области

Обстрелы Харьковской области

Напомним, 15 марта российские оккупанты обстреляли город Харьков и приграничные населенные пункты Чугуевского, Купянского, Харьковского и Богодуховского районов.

В Харькове в результате российского удара ракетой С-300 повреждено образовательное заведение, несколько авто и выбиты окна в жилом многоэтажном доме.

Россияне также обстреляли село Гатище Чугуевского района. Они повредили по меньшей мере три частных жилых дома

Фото: Харьковская областная прокуратура

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