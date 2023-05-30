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Прокуратура засудила харківʼянина за співпрацю з Росією

30 травня 2023 18:44
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Прокуратура засудила харківʼянина за співпрацю з Росією
На Харківщині колаборанту дали 5 років вʼязниці за співпрацю з ворогом. Фото: Харківська обласна прокуратура
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

На Харківщині суд увʼязнив чоловіка, який активно співпрацював з ворогом. Затриманий створив проросійський сайт, на якому закликав РФ завдавати ракетних ударів по території України.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора України.

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За даними слідства, ще у червні 2022 року охоронець лікарні з м. Красноград погодився виконати замовлення з боку російської сторони щодо створення пропагандистського вебсайту. Йому обіцяли грошову винагороду.

"Інтернет-агітатор поширював на цьому сайті матеріали на підтримку проведення так званої "спеціальної військової операції" та антиукраїнський контент, направлений на розпалювання національної ворожнечі. В опублікованих статтях йшлося про "подвиги российских военных", "героев спецоперации" та обстановку на "фронте новороссии"", — пишуть у Офісі Генпрокурора.

На початку листопада минулого правоохоронці затримали чоловіка.

"Також у поширених матеріалах містились звернення до військово-політичного командування держави-агресора із закликами завдавати ракетних ударів по території України, висловлювання щодо визнання правомірною діяльності представників окупаційної адміністрації", — заявили слідчі.

Прокурори Харківської обласної прокуратури визнали чоловіка винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та визнанні правомірною збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників (ч. 2 ст. 110 КК України, ч. 2 ст. 436-2 КК України). 

Йому призначили покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали, Генеральна прокуратура України повідомила генеральному директору великого торгового центру у Києві про підозру в ухиленні від сплати податків у великому розмірі. За інформацією, отриманою в ході розслідування, передбачається, що обвинувачений за допомогою директорів підручних компаній, які мають ознаки фіктивності, свідомо ухилився від сплати ПДВ.

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