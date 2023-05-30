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Прокуратура осудила харьковчанина за сотрудничество с Россией

30 мая 2023 18:44
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Прокуратура осудила харьковчанина за сотрудничество с Россией
В Харьковской области коллаборанту дали 5 лет тюрьмы за сотрудничество с врагом. Фото: Харьковская областная прокуратура
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Харьковской области суд заключил в тюрьму мужчину, который активно сотрудничал с врагом. Задержанный создал пророссийский сайт, на котором призвал РФ наносить ракетные удары по территории Украины.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора Украины.

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По данным следствия, еще в июне 2022 года охранник больницы из г. Красноград согласился выполнить заказ со стороны российской стороны по созданию пропагандистского вебсайта. Ему обещали денежное вознаграждение.

"Интернет-агитатор распространял на этом сайте материалы в поддержку проведения так называемой "специальной военной операции" и антиукраинский контент, направленный на разжигание национальной розни. В опубликованных статьях речь шла о "подвигах российских военных", "героев спецоперации" и обстановке на фронте новороссии" "", — пишут в Офисе Генпрокурора.

В начале ноября прошлого правоохранители задержали мужчину.

"Также в распространенных материалах содержалось обращение к военно-политическому командованию государства-агрессора с призывами наносить ракетные удары по территории Украины, высказывания о признании правомерной деятельности представителей оккупационной администрации", — заявили следователи.

Прокуроры Харьковской областной прокуратуры признали мужчину виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и признании правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, глорифификации ее участников (ч. 2 ст. 110 УК Украины, ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).

Ему назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, что Генеральная прокуратура Украины сообщила генеральному директору крупного торгового центра в Киеве о подозрении в уклонении от уплаты налогов в крупном размере. По информации, полученной в ходе расследования, предполагается, что обвиняемый с помощью директоров подручных компаний, обладающих признаками фиктивности, сознательно уклонился от уплаты НДС.

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