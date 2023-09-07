Пропонував "закрити" провадження: у Харкові за хабар судитимуть державного виконавця

Поліція на місці злочину. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові судитимуть державного виконавця. Чоловік вимагав гроші за закриття виконавчих проваджень.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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За даними слідства, державний виконавець Київського відділу державної виконавчої служби у Харкові вимагав у чоловіка хабар за безперешкодне закриття виконавчих проваджень.

"Обвинувачений повідомив потерпілому, що у межах виконавчих проваджень за фактами порушення ПДР на банківські рахунки чоловіка накладено арешт. Державний виконавець запропонував "допомогу" із закриттям цих проваджень", — йдеться у провідомленні.

За таку "послугу" держслужбовець вимагав 600 доларів США.

"29 травня цього року, під час передачі зазначеної суми коштів, державного виконавця затримано в порядку ст. 208 КПК України", — інформує прокуратура.

Хабар, який вимагав службовець. Фото: Харківська обласна прокуратура

Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Скриншот повідомлення прокуратури

Нагадаємо, на Одеській митниці брали "данину" з імпортерів.

Також стало відомо, що у Києві затримали співробітників військкомату, які за $11 тис. переправляли ухилянтів за кордон.