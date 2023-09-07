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Пропонував "закрити" провадження: у Харкові за хабар судитимуть державного виконавця

7 вересня 2023 13:08
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Пропонував "закрити" провадження: у Харкові за хабар судитимуть державного виконавця
Поліція на місці злочину. Фото: Харківська обласна прокуратура
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У Харкові судитимуть державного виконавця. Чоловік вимагав гроші за закриття виконавчих проваджень.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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За даними слідства, державний виконавець Київського відділу державної виконавчої служби у Харкові вимагав у чоловіка хабар за безперешкодне закриття виконавчих проваджень.  

"Обвинувачений повідомив потерпілому, що у межах виконавчих проваджень за фактами порушення ПДР на банківські рахунки чоловіка накладено арешт. Державний виконавець запропонував "допомогу" із закриттям цих проваджень", — йдеться у провідомленні. 

 За таку "послугу" держслужбовець вимагав 600 доларів США.  

"29 травня цього року, під час передачі зазначеної суми коштів, державного виконавця затримано в порядку ст. 208 КПК України", — інформує прокуратура.  

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Хабар, який вимагав службовець. Фото: Харківська обласна прокуратура 

Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова. 

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.  

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Скриншот повідомлення прокуратури

Нагадаємо, на Одеській митниці брали "данину" з імпортерів.

Також стало відомо, що у Києві затримали співробітників військкомату, які за $11 тис. переправляли ухилянтів за кордон.

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