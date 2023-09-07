Предлагал "закрыть" производство: в Харькове за взятку будут судить государственного исполнителя

Полиция с поличным. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харькове будут судить государственного исполнителя. Мужчина требовал деньги за закрытие исполнительных производств.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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По данным следствия, государственный исполнитель Киевского отдела государственной исполнительной службы в Харькове требовал у мужчины взятку за беспрепятственное закрытие исполнительных производств.

"Обвиняемый сообщил потерпевшему, что в рамках исполнительных производств по фактам нарушения ПДД на банковские счета мужчины наложен арест. Государственный исполнитель предложил "помощь" с закрытием этих производств", — говорится в сообщении.

За такую "услугу" госслужащий потребовал 600 долларов США.

"29 мая этого года, во время передачи указанной суммы средств, государственный исполнитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины" , — информирует прокуратура.

Взятка, которую требовал служащий. Фото: Харьковская областная прокуратура

Дело будут рассматривать в Киевском районном суде г. Харькова.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Скриншот сообщения прокуратуры

Напомним, на Одесской таможне брали "дань" с импортеров.

Также стало известно, что в Киеве задержали сотрудников военкомата, которые за $11 тыс. переправляли ухилянцев за границу.