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Предлагал "закрыть" производство: в Харькове за взятку будут судить государственного исполнителя

7 сентября 2023 13:08
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Предлагал "закрыть" производство: в Харькове за взятку будут судить государственного исполнителя
Полиция с поличным. Фото: Харьковская областная прокуратура
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В Харькове будут судить государственного исполнителя. Мужчина требовал деньги за закрытие исполнительных производств.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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По данным следствия, государственный исполнитель Киевского отдела государственной исполнительной службы в Харькове требовал у мужчины взятку за беспрепятственное закрытие исполнительных производств.

"Обвиняемый сообщил потерпевшему, что в рамках исполнительных производств по фактам нарушения ПДД на банковские счета мужчины наложен арест. Государственный исполнитель предложил "помощь" с закрытием этих производств", — говорится в сообщении.

За такую "услугу" госслужащий потребовал 600 долларов США.

"29 мая этого года, во время передачи указанной суммы средств, государственный исполнитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины" , — информирует прокуратура.

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Взятка, которую требовал служащий. Фото: Харьковская областная прокуратура

Дело будут рассматривать в Киевском районном суде г. Харькова.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

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Скриншот сообщения прокуратуры

Напомним, на Одесской таможне брали "дань" с импортеров.

Также стало известно, что в Киеве задержали сотрудников военкомата, которые за $11 тыс. переправляли ухилянцев за границу.

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