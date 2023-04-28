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Ракетні обстріли по Харківщині: довкіллю завдано шкоди на понад 8 млн грн

28 квітня 2023 14:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Обстріли РФ по об'єктах "Харківводоканалу" завдали шкоди довкіллю на понад 8 мільйонів гривень
Державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища. Фото: пресслужба Державної екологічної інспекції у Харківській області
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Екоінспектори продовжують обраховувати збитки довкіллю, які завдала російська армія. На цей раз вони розраховали шкоду внаслідок руйнації об`єктів КП "Харківводоканал".

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Харківській області.

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Шкода довкіллю 

Державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Харківської області обстежили території Печенізького гідровузлу КВ "Донець" ВП КВ "Харківводоканал".

"Було виявлено, що внаслідок ракетного обстрілу з боку військових рф пошкоджень та руйнувань зазнали споруди Печенізького гідровузлу та комплекс технічних споруд КВ "Донець" відокремленого підрозділу КП "Харківводоканал", розташованих у смт Печеніги. Також руйнувань та пошкоджень зазнали будівлі та споруди КП "Харківводоканал" які розташовані у м. Харків. Це призвело до засмічення земельних ділянок навколо будівель відходами скла, цегли, деревини", — розповідають у Держекоінспекції. 

Фахівцями Інспекції зафіксована площа земель, засмічених внаслідок обстрілів з боку російського агресора об`єктів КП "Харківводоканал" у м. Харків та Харківській області, яка складає більше ніж 12500 м2. Розрахований розмір шкоди, заподіяної довкіллю засміченням земельних ресурсів становить  8 086 178 грн.

Війна має серйозні екологічні наслідки, а засмічення земель відходами є однією з них, оскільки може мати далекосяжні наслідки для довкілля.

У Держекоінспекції розповідають, що КП "Харківводоканал" є одним із найбільших в Україні підприємств у галузі централізованого водопостачання та водовідведення. Це об’єкт інфраструктури, який є важливим для функціонування цивільного населення. Пошкодження об'єктів критичної інфраструктури під час війни, визнано воєнним злочином.

Матеріали щодо цих фактів передані до Харківської обласної прокуратури.

Нагадаємо, що ракетні обстріли по Миколаївщині довкіллю завдали шкоди у 39,9 млн грн. Російські ракети зруйнували будівлі фермерського господарства у місті Снігурівка Баштанського району та у селі Шевченкове Миколаївської області. Будівельним сміттям засмічено тисячі квадратних метрів земельних ділянок.

Також ми розповідали, що в Україні вперше розглянуть у суді справу про екоцид.

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