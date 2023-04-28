Обстрелы РФ по объектам "Харьковводоканала" нанесли ущерб окружающей среде более 8 миллионов гривен

Государственные инспекторы по охране окружающей природной среды. Фото: пресс-служба Государственной экологической инспекции в Харьковской области

Экоинспекторы продолжают исчислять ущерб окружающей среде, нанесенный российской армией. В этот раз они рассчитали ущерб в результате разрушения объектов КП "Харьковводоканал".

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция в Харьковской области.

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Государственные инспекторы по охране окружающей природной среды Харьковской области обследовали территории Печенежского гидроузла КИ "Донец" ОП КИ "Харьковводоканал".

"Было обнаружено, что в результате ракетных обстрелов со стороны военных РФ повреждения и разрушения получили сооружения Печенежского гидроузла и комплекс технических сооружений КВ "Донец" обособленного подразделения КП "Харьковводоканал", расположенных в пгт Печенеги. Также разрушения и повреждения получили здания и сооружения КП " которые расположены в г. Харькове. Это привело к засорению земельных участков вокруг зданий отходами стекла, кирпича, древесины", — рассказывают в Госэкоинспекции.

Специалистами Инспекции зафиксирована площадь земель, засоренных в результате обстрелов со стороны российского агрессора объектов КП "Харьковводоканал" в Харькове и Харьковской области, которая составляет более 12500 м2. Рассчитанный размер ущерба, причиненного окружающей среде засорением земельных ресурсов, составляет 8 086 178 грн.

Война имеет серьезные экологические последствия, а засор земель отходами является одной из них, поскольку может иметь далеко идущие последствия для окружающей среды.

В Госэкоинспекции говорят, что КП "Харьковводоканал" является одним из крупнейших в Украине предприятий в области централизованного водоснабжения и водоотведения. Это объект инфраструктуры, который важен для функционирования гражданского населения. Повреждение объектов критической инфраструктуры во время войны признано военным преступлением.

Материалы по этим фактам переданы в Харьковскую областную прокуратуру.

Напомним, что ракетные обстрелы по Николаевщине окружающей среде нанесли ущерб в 39,9 млн грн. Российские ракеты разрушили здания фермерского хозяйства в городе Снигиревка Баштанского района и в селе Шевченково Николаевской области. Строительным мусором засорены тысячи квадратных метров земельных участков.

Также мы рассказывали, что в Украине впервые будет рассмотрено в суде дело об экоциде.