Ракетний обстріл Харкова — Синєгубов розповів про наслідки руйнувань
Внаслідок російської ракетної атаки на Харків є руйнування території та приміщень дитячого оздоровчого центру. На місцях працюють відповідні служби.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Наслідки атаки на Харків 9 січня
"Внаслідок російських ударів зафіксовані пошкодження території та приміщень дитячого оздоровчого центру в Харкові. Виключно цивільний об‘єкт!" — йдеться в повідомленні.
Синєгубов зазначив, що наразі немає інформації щодо постраждалих. Під час атаки в приміщеннях нікого не було.
"Екстрені служби продовжують огляд місць влучань. Дані оновлюються", — додав очільник Харківської ОВА.
Нагадаємо, що ввечері 9 січня російські окупанти обстріляли Харків. В місті гриміли вибухи, мешканців закликали перебувати в укриттях.
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