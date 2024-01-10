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Ракетний обстріл Харкова — Синєгубов розповів про наслідки руйнувань

10 січня 2024 00:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ракетний обстріл Харкова — Синєгубов розповів про наслідки руйнувань
Працівники ДСНС ліквідовують наслідки російських обстрілів. Ілюстративне фото: ДСНС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Внаслідок російської ракетної атаки на Харків є руйнування території та приміщень дитячого оздоровчого центру. На місцях працюють відповідні служби. 

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"Внаслідок російських ударів зафіксовані пошкодження території та приміщень дитячого оздоровчого центру в Харкові. Виключно цивільний об‘єкт!" — йдеться в повідомленні.

Синєгубов зазначив, що наразі немає інформації щодо постраждалих. Під час атаки в приміщеннях нікого не було.

"Екстрені служби продовжують огляд місць влучань. Дані оновлюються", — додав очільник Харківської ОВА.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова

Нагадаємо, що ввечері 9 січня російські окупанти обстріляли Харків. В місті гриміли вибухи, мешканців закликали перебувати в укриттях.

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