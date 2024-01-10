Ракетный обстрел Харькова — Синегубов рассказал о последствиях разрушений
В результате российской ракетной атаки на Харьков есть разрушения территории и помещения детского оздоровительного центра. На местах работают соответствующие службы.
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Последствия атаки на Харьков 9 января
"В результате российских ударов зафиксированы повреждения территории и помещений детского оздоровительного центра в Харькове. Исключительно гражданский объект!" — говорится в сообщении.
Синегубов отметил, что пока нет информации о пострадавших. При атаке в помещениях никого не было.
"Экстренные службы продолжают осмотр мест попаданий. Данные обновляются", — добавил глава Харьковской ОВА.
Напомним, что вечером 9 января российские оккупанты обстреляли Харьков. В городе гремели взрывы, жителей призывали находиться в укрытиях.
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