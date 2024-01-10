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Ракетный обстрел Харькова — Синегубов рассказал о последствиях разрушений

10 января 2024 00:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ракетный обстрел Харькова — Синегубов рассказал о последствиях разрушений
Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия российских обстрелов. Иллюстративное фото: ГСЧС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В результате российской ракетной атаки на Харьков есть разрушения территории и помещения детского оздоровительного центра. На местах работают соответствующие службы.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Последствия атаки на Харьков 9 января

"В результате российских ударов зафиксированы повреждения территории и помещений детского оздоровительного центра в Харькове. Исключительно гражданский объект!" — говорится в сообщении.

Синегубов отметил, что пока нет информации о пострадавших. При атаке в помещениях никого не было.

"Экстренные службы продолжают осмотр мест попаданий. Данные обновляются", — добавил глава Харьковской ОВА.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Харьковской ОВА Олега Синегубова
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Харьковской ОВА Олега Синегубова

Напомним, что вечером 9 января российские оккупанты обстреляли Харьков. В городе гремели взрывы, жителей призывали находиться в укрытиях.

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