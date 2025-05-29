Обстріл Харкова 29 травня - що відомо про наслідки

Правоохоронці на місці обстрілу Харкова. Фото: Харківська обласна прокуратура

У четвер, 29 травня, російські окупанти обстріляли передмістя Харкова. Удар було завдано ракетами типу "Х-35".

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Що відомо про наслідки удару по Харкову

Близько 18:30 передмістя Харкова опинилося під ударом російських ракет.

За попередніми даними слідства, війська РФ випустили щонайменше дві ракети по території цивільного підприємства в Чугуївському районі.

Унаслідок атаки пошкоджено приміщення та транспортні засоби, що перебували на території об’єкта. На місці працюють слідчі та прокурори, які документують усі обставини події та збирають докази.

Правоохоронці наголошують, що атака була здійснена по цивільному об’єкту, що є черговим підтвердженням цілеспрямованого порушення норм міжнародного гуманітарного права з боку Росії.

Правоохоронці у Харкові. Фото: Харківська обласна прокуратура

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, сьогодні ж, 29 травня, російські війська знову атакували південь України — під удар потрапили Одещина та Миколаївщина. Внаслідок ворожої агресії загинула людина.

Також під ворожим вогнем опинилася Запорізька область. У Пологівському районі зафіксовано загибель цивільного.