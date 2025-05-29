Обстрел Харькова 29 мая - что известно о последствиях

Ракетный обстрел Харькова — появились фото последствий атаки РФ
В четверг, 29 мая, российские оккупанты обстреляли пригород Харькова. Удар был нанесен ракетами типа "Х-35".
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Что известно о последствиях удара по Харькову
Около 18:30 пригород Харькова оказался под ударом российских ракет.
По предварительным данным следствия, войска РФ выпустили по меньшей мере две ракеты по территории гражданского предприятия в Чугуевском районе.
В результате атаки повреждены помещения и транспортные средства, находившиеся на территории объекта. На месте работают следователи и прокуроры, которые документируют все обстоятельства происшествия и собирают доказательства.
Правоохранители отмечают, что атака была осуществлена по гражданскому объекту, что является очередным подтверждением целенаправленного нарушения норм международного гуманитарного права со стороны России.
Напомним, сегодня же, 29 мая, российские войска снова атаковали юг Украины — под удар попали Одесская и Николаевская области. В результате вражеской агрессии погиб человек.
Также под вражеским огнем оказалась Запорожская область. В Пологовском районе зафиксирована гибель гражданского.
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