Обстрел Харькова 29 мая - что известно о последствиях

Правоохранители на месте обстрела Харькова. Фото: Харьковская областная прокуратура

В четверг, 29 мая, российские оккупанты обстреляли пригород Харькова. Удар был нанесен ракетами типа "Х-35".

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Что известно о последствиях удара по Харькову

Около 18:30 пригород Харькова оказался под ударом российских ракет.

По предварительным данным следствия, войска РФ выпустили по меньшей мере две ракеты по территории гражданского предприятия в Чугуевском районе.

В результате атаки повреждены помещения и транспортные средства, находившиеся на территории объекта. На месте работают следователи и прокуроры, которые документируют все обстоятельства происшествия и собирают доказательства.

Правоохранители отмечают, что атака была осуществлена по гражданскому объекту, что является очередным подтверждением целенаправленного нарушения норм международного гуманитарного права со стороны России.

Правоохранители в Харькове. Фото: Харьковская областная прокуратура

Последствия обстрела Харькова. Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, сегодня же, 29 мая, российские войска снова атаковали юг Украины — под удар попали Одесская и Николаевская области. В результате вражеской агрессии погиб человек.

Также под вражеским огнем оказалась Запорожская область. В Пологовском районе зафиксирована гибель гражданского.