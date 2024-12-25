Обстріл Харкова 25 грудня — відомо про двох постраждалих

Ранкова атака по Харкову — вже відомо про трьох постраждалих
Росіяни вранці 25 грудня обстріляли Харків. У місті чули щонайменше сім вибухів. Внаслідок атаки є постраждалі.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.
Атака на Харків
Спочатку стало відомо про одного постраждалого. Поранення отримав 39-річний чоловік.
Станом на 06:52 кількість постраждалих збільшились до двох. Обох поранених чоловіків госпіталізували до лікарні.
О 07:24 стало відомо вже про трьох людей, які постраждали внаслідок удару. Ще одного чоловіка госпіталізували.
Нагадаємо, вранці 25 грудня у Харкові пролунали вибухи. У Харківській області, так само як і в інших областях України, триває повітряна тривога.
Вибухи пролунали у середу, 25 грудня, й у Києві. У столиці та ще багатьох областях триває повітряна тривога.
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