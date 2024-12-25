Обстріл Харкова 25 грудня — відомо про двох постраждалих

Рятувальники гасять пожежу, яка сталася внаслідок атаки. Фото ілюстративне: ДСНС

Росіяни вранці 25 грудня обстріляли Харків. У місті чули щонайменше сім вибухів. Внаслідок атаки є постраждалі.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

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Спочатку стало відомо про одного постраждалого. Поранення отримав 39-річний чоловік.

Повідомлення про постраждалого чоловіка. Фото: скриншот

Станом на 06:52 кількість постраждалих збільшились до двох. Обох поранених чоловіків госпіталізували до лікарні.

Інформація про постраждалих. Фото: скриншот

О 07:24 стало відомо вже про трьох людей, які постраждали внаслідок удару. Ще одного чоловіка госпіталізували.

Кількість постраждалих від удару по Харкову. Фото: скриншот

Нагадаємо, вранці 25 грудня у Харкові пролунали вибухи. У Харківській області, так само як і в інших областях України, триває повітряна тривога.

Вибухи пролунали у середу, 25 грудня, й у Києві. У столиці та ще багатьох областях триває повітряна тривога.