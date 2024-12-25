Обстрел Харькова 25 декабря — известно о трех пострадавших

Спасатели тушат пожар, который произошел в результате атаки. Фото иллюстративное: ГСЧС

Россияне утром 25 декабря обстреляли Харьков. В городе слышали не менее семи взрывов. В результате атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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Сначала стало известно об одном пострадавшем. Ранение получил 39-летний мужчина.

Сообщение о пострадавшем мужчине. Фото: скриншот

По состоянию на 6:52 количество пострадавших увеличилось до двух. Оба раненых мужчин госпитализировали в больницу.

Информация о пострадавших. Фото: скриншот

В 7:24 стало известно уже о трех людях, пострадавших в результате удара. Еще один мужчина был госпитализирован.

Число пострадавших от удара по Харькову. Фото: скриншот

Напомним, утром 25 декабря в Харькове раздались взрывы. В Харьковской области, как и в других областях Украины, продолжается воздушная тревога.

Взрывы раздались в среду, 25 декабря, и в Киеве. В столице и многих областях продолжается воздушная тревога.