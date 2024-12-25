Обстрел Харькова 25 декабря — известно о трех пострадавших

Утренняя атака по Харькову — уже известно о трех пострадавших
Россияне утром 25 декабря обстреляли Харьков. В городе слышали не менее семи взрывов. В результате атаки есть пострадавшие.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
Атака на Харьков
Сначала стало известно об одном пострадавшем. Ранение получил 39-летний мужчина.
По состоянию на 6:52 количество пострадавших увеличилось до двух. Оба раненых мужчин госпитализировали в больницу.
В 7:24 стало известно уже о трех людях, пострадавших в результате удара. Еще один мужчина был госпитализирован.
Напомним, утром 25 декабря в Харькове раздались взрывы. В Харьковской области, как и в других областях Украины, продолжается воздушная тревога.
Взрывы раздались в среду, 25 декабря, и в Киеве. В столице и многих областях продолжается воздушная тревога.
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