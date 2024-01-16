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Рейди ТЦК продовжуються — у Харкові військкоми намагалися насильно затримати чоловіка

16 січня 2024 13:46
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Рейди ТЦК продовжуються — у Харкові військкоми намагалися насильно затримати чоловіка
Один із працівників ТЦК. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Харкові чоловіки у військовій формі, схожі на працівників ТЦК та СП, намагалися затримати хлопця та заштовхати його у бус. Втім, той швидко відреагував на це та втік. 

Відповідне відео поширюють у соцмережах. 

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На оприлюдненому відео можна побачити, як перехожий йшов по вулиці, коли в певний момент його взявся наздоганяти один з працівників ТЦК. Його колега тим часом тримав відкритими двері до бусу, ймовірно, щоб заштовхати туди молодика. 

Втім, той швидко відреагував на це та почав тікати. Наздогнати його так і не змогли. 

Що ще варто знати про рейди ТЦК

Нагадаємо, в Одесі триває щоденний рейд ТЦК у громадському транспорті. Цього разу виник конфлікт в одному з тролейбусів міста, де пенсіонер заступився за молодого хлопця перед військовими.

Також 1 січня співробітники ТЦК та СП завітали на гірськолижний курорт "Драгобрат". У перехожих чоловіків вони перевіряли документи. 

Водночас, масові рейди працівників територіальних центрів комплектування у Буковелі так, як в спортзалах чи інших громадських місцях, не спостерігається. Місцеві мешканці розповідають, що мобілізація у навколишніх населених пунктах триває за планом. 

війна
ЗСУ
Харків
Україна
армія
військкомат
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані
чоловіки

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