Рейди ТЦК продовжуються — у Харкові військкоми намагалися насильно затримати чоловіка
У Харкові чоловіки у військовій формі, схожі на працівників ТЦК та СП, намагалися затримати хлопця та заштовхати його у бус. Втім, той швидко відреагував на це та втік.
Відповідне відео поширюють у соцмережах.
У Харкові ТЦК намагалися спіймати чоловіка
На оприлюдненому відео можна побачити, як перехожий йшов по вулиці, коли в певний момент його взявся наздоганяти один з працівників ТЦК. Його колега тим часом тримав відкритими двері до бусу, ймовірно, щоб заштовхати туди молодика.
Втім, той швидко відреагував на це та почав тікати. Наздогнати його так і не змогли.
Що ще варто знати про рейди ТЦК
Нагадаємо, в Одесі триває щоденний рейд ТЦК у громадському транспорті. Цього разу виник конфлікт в одному з тролейбусів міста, де пенсіонер заступився за молодого хлопця перед військовими.
Також 1 січня співробітники ТЦК та СП завітали на гірськолижний курорт "Драгобрат". У перехожих чоловіків вони перевіряли документи.
Водночас, масові рейди працівників територіальних центрів комплектування у Буковелі так, як в спортзалах чи інших громадських місцях, не спостерігається. Місцеві мешканці розповідають, що мобілізація у навколишніх населених пунктах триває за планом.
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