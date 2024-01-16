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Рейды ТЦК продолжаются — в Харькове военные пытались насильно задержать мужчину

16 января 2024 13:46
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Рейды ТЦК продолжаются — в Харькове военные пытались насильно задержать мужчину
Один из работников ТЦК. Фото: скриншот с видео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Харькове мужчины в военной форме, похожие на работников ТЦК и СП, пытались задержать парня и затолкать его в бус. Впрочем, тот быстро отреагировал на это и скрылся.

Соответствующее видео распространяют в соцсетях.

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На обнародованном видео можно увидеть, как прохожий шел по улице, когда в какой-то момент его взялся догонять один из работников ТЦК. Его коллега тем временем держал открытой дверь к бусу, вероятно, чтобы затолкать туда парня.

Впрочем, тот быстро отреагировал на это и стал убегать. Догнать его так и не смогли.

Что еще стоит знать о рейдах ТЦК

Напомним, в Одессе идет ежедневный рейд ТЦК в общественном транспорте. В этот раз возник конфликт в одном из троллейбусов города, где пенсионер вступился за молодого парня перед военными.

Также 1 января сотрудники ТЦК и СП посетили горнолыжный курорт "Драгобрат". У прохожих мужчин они проверяли документы.

В то же время, массовых рейдов работников территориальных центров комплектования в Буковеле так, как в спортзалах или других общественных местах, не наблюдается. Местные жители говорят, что мобилизация в окрестных населенных пунктах продолжается по плану.

война
ВСУ
Харьков
Украина
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военкомат
мобилизация
ТЦК и СП
военнообязанные
мужчины

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