Рейды ТЦК продолжаются — в Харькове военные пытались насильно задержать мужчину

Один из работников ТЦК. Фото: скриншот с видео

В Харькове мужчины в военной форме, похожие на работников ТЦК и СП, пытались задержать парня и затолкать его в бус. Впрочем, тот быстро отреагировал на это и скрылся.

Соответствующее видео распространяют в соцсетях.

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На обнародованном видео можно увидеть, как прохожий шел по улице, когда в какой-то момент его взялся догонять один из работников ТЦК. Его коллега тем временем держал открытой дверь к бусу, вероятно, чтобы затолкать туда парня.

Впрочем, тот быстро отреагировал на это и стал убегать. Догнать его так и не смогли.

Что еще стоит знать о рейдах ТЦК

Напомним, в Одессе идет ежедневный рейд ТЦК в общественном транспорте. В этот раз возник конфликт в одном из троллейбусов города, где пенсионер вступился за молодого парня перед военными.

Также 1 января сотрудники ТЦК и СП посетили горнолыжный курорт "Драгобрат". У прохожих мужчин они проверяли документы.

В то же время, массовых рейдов работников территориальных центров комплектования в Буковеле так, как в спортзалах или других общественных местах, не наблюдается. Местные жители говорят, что мобилизация в окрестных населенных пунктах продолжается по плану.