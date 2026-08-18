Реєстрував Starlink в Ізюмі: на Харківщині затримали агента РФ

Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

На Харківщині затримали 33-річного переселенця, якого підозрюють у державній зраді. Відомо, що в Ізюмі чоловік реєстрував термінали Starlink за завданням представника РФ. Щонайменше один із них потрапив до російських військових, де його використовували для зв'язку та управління ударними дронами.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на СБУ та Харківську обласну прокуратуру.

Зареєстрував 27 Starlink в Ізюмі

В прокуратурі уточнили, що підозрюваний є безробітним переселенцем із тимчасово окупованого Хрустального, колишнього Красного Луча, Луганської області. Після переїзду до прифронтового Ізюма він шукав заробіток у соцмережах. За версією слідства, там на нього вийшов представник РФ, після чого спілкування продовжилося у Telegram.

Російський куратор запропонував чоловікові за гроші реєструвати термінали Starlink. Спочатку він оформив один пристрій та передав необхідні дані замовнику. Для активації одного з терміналів також залучив іншу людину, а як підтвердження виконаного завдання надіслав куратору фотозвіт. За це отримав 1 500 гривень на банківську картку. Згодом завдання розширили. За даними СБУ, чоловік залучав до верифікації обладнання місцевих жителів. Загалом, таким чином, в Ізюмі було зареєстровано 27 терміналів Starlink.

Терміналами користувалися росіяни

Слідчі встановили, що щонайменше один із зареєстрованих терміналів згодом використовували російські військові на тимчасово окупованій території Запорізької області. За інформацією прокуратури, обладнання забезпечувало зв'язок та управління ударними безпілотниками.

У СБУ зазначають, що російська сторона розраховувала використовувати верифіковані Starlink для координації штурмових підрозділів та ударів дронами по Харківщині. Наразі правоохоронці перевіряють обставини використання решти зареєстрованих терміналів.

Передавав координати українських військових

Реєстрація обладнання, за даними СБУ, була не єдиним завданням підозрюваного. Чоловік також мав відстежувати координати Сил оборони України, по яких російські війська готували удари. Після виконання завдань він розраховував, що загарбники допоможуть йому виїхати на тимчасово окуповану територію Луганської області. Однак правоохоронці затримали чоловіка за місцем проживання в Ізюмі. Під час обшуку в нього вилучили смартфон, у якому, за даними СБУ, містяться докази співпраці з РФ.

Яке покарання за держраду

Чоловікові повідомили про підозру за статтею "державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану". Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Взяття під варту пудозрюваного. Фото: Харківська обласна прокуратура

Обстріли Ізюма

Раніше Новини.LIVE писали, що 16 серпня росіяни двічі атакували Ізюм. Першу атаку окупанти здійснили близько 21:30. У місті пошкоджено 19 приватних та чотири багатоквартирні будинки, господарчу споруду, гараж і автомобіль. Прокуратура під час первинної фіксації наслідків повідомляла щонайменше про 15 пошкоджених будинків. Під ранок, близько 04:00 17 серпня російські війська знову атакували Ізюм. Пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні житлові будинки й автомобіль.

Також Новини.LIVE повідомляли, що п'ятеро мешканців Ізюма, зокрема 9-річна дитина, дістали поранення внаслідок удару росіян по місту 18 серпня. Наразі на місці події працюють профільні служби, що ліквідовують наслідки обстрілу та надають постраждалим усю необхідну медичну допомогу.