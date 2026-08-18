Росія атакувала Харківщину: у Печенігах багато жертв

Рятувальник на місці влучання. Фото ілюстративне: ДСНС в Харківській області

Російські війська завдали ракетного удару по Печенігах на Харківщині. За попередніми даними, загинули 10 людей, ще восьмеро постраждали. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, кафе, пошта, магазин та автомобілі.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Ракетний удар по Печенігах

За попередньою інформацією Олега Синєгубова, внаслідок російського удару у Печенігах пошкоджено 10 приватних будинків, кафе, пошту та магазин. Також понівечено щонайменше сім автомобілів. На місці працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки.

Обстріл Харкова

Цієї ж ночі російські війська атакували Індустріальний район Харкова. За даними обласної прокуратури, близько 02:35 по місту вдарив безпілотник типу "Молнія". Внаслідок атаки пошкоджено дах автозаправної станції. Рятувальники повідомляли про займання конструктивних елементів навісу АЗС. Інформації про постраждалих у Харкові не надходило.

Атака на АЗС у Харкові. Фото: Харківська обласна прокуратура

Ще одну АЗС російські удари пошкодили у селищі Близнюки Лозівського району.

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Наслідки атак на Харківщині

Протягом минулої доби під російськими ударами перебували Харків та ще 11 населених пунктів області. В Ізюмі поранення отримали 18-річний чоловік та його 9-річний брат. Ще кільком людям знадобилася допомога через гостру реакцію на стрес.

Унаслідок атаки пошкоджені приватні домоволодіння. За попередніми даними прокуратури, російські війська застосували РСЗВ "Торнадо-С" калібру 300 мм.

Зруйноване подвір'я та будинок внаслідок атаки РФ по Ізюму. Фото: Харківська обласна прокуратура

Крім того, у Вербівці горіли житлові будинки, господарчі споруди та автомобілі, а в Гусарівці пошкоджені три приватні будинки та електромережі. Руйнування зафіксували і у Коломаку, Золочеві, Златополі та Бугаївці. Загалом протягом минулої доби рятувальники гасили дев'ять пожеж, спричинених російськими обстрілами.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Куп'янській громаді, що на Харківщині, через постійні російські обстріли фактично не залишилося вцілілої багатоповерхової забудови. Житлові квартали міста продовжують руйнуватися, однак попри небезпеку там досі залишаються сотні цивільних, а їхня евакуація стає дедалі складнішою через активність ворожих FPV-дронів.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у Харкові вдалося зменшити кількість влучань російських FPV-дронів. Місто спільно з військовими продовжує посилювати систему протидії безпілотникам та працює над новими рішеннями, однак подробиці з міркувань безпеки не розголошують.