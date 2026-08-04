Реконструкція Журавлівського гідропарку: як виглядає оновлена зона відпочинку

Нова зона відпочинку у Журавлівському гідропарку. Фото: Новини.LIVE

Харків продовжує змінюватися та розвиватися попри будь-які загрози. Журавлівський гідропарк наразі завершує масштабні оновлення пляжної зони. Це стало можливим після його повернення до муніципальної власності.

Як змінився півострів після передачу у власність міста та все про подальші плани реконструкції, дізналася спеціальна кореспондентка Новини.LIVE Вероніка Марченко.

Перші зміни: альтанки та безплатний вхід

Раніше на острові діяв платний вхід, а сама територія роками перебувала в оренді приватної структури. Тепер простір розвивають як безплатну рекреаційну зону.

Благоустрій прибрежної зони у Журавлівському гідропарку. Фото: Новини.LIVE

Перші етапи реконструкції почалися ще в травні цього року. Тоді почали з завезення та утрамбування понад 100 вантажівок піску — задля укріплення пляжу після його вимивання.

Пляжна зона у Журавлівському гідропарку. Фото: Новини.LIVE

"Ми вже оновили всі альтанки та готові приймати гостей. Наразі вони поки що працюють в режимі живої черги, але ми хочемо це впорядкувати та мати змогу надавати в оренду", — розповів речник Спеціалізованого комунального підприємства "Зеленбуд" Андрій Кравченко.

Читайте також:

Нова рятувальна вежа у Журавлівському гідропарку. Фото: Новини.LIVE

Облаштування дитячої зони

Зараз тут облаштовують сучасні зони для відпочинку, дитячі та спортивні майданчики. Біля пляжу вже майже завершили монтаж ігрової локації з великим лабіринтом.

Дитячий майданчик у Журавлівському гідропарку. Фото: Новини.LIVE

"Поки діти будуть гратися на великому майданчику, тут поруч можна буде трішки відпочити батькам. Зараз у нас бетонують лавиці для того, щоб вони тут міцно трималися. Далі плануємо робити озеленення цієї території та створювати окремі локації для відпочинку, прогулянок. Ця локація буде інтегрована в загальну місцину для відпочинку, поєднану з бором біля вулиці Нескорених. Той бік соснового бору буде відновлено, і це буде єдина рекреаційна зона", — зазначив Кравченко.

Як далі буде змінюватися зона відпочинку

Окрім облаштування пляжної зони, тут почали встановлювати нові роздягальні та зручні шезлонги, аби цей простір став максимально комфортним для харків'ян.

Зручні шезлонги у Журавлівському гідропарку. Фото: Новини.LIVE

Місто і надалі планує розширювати зони відпочинку, а також облаштувати укриття для відвідувачів, нові пляжі та оглядові майданчики. Проєкт оновлення тут триватиме ще декілька років, але вже є суттєві зміни. Поки надворі вирує сильна спека, харків'яни вже приходять сюди проводити активне літнє дозвілля.

Харків'яни відпочивають у гідропарку. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ще у лютому Новини.LIVE розповідали, що Харківська міська рада повідомила, що в рамках реконструкції на території Журавлівського гідропарку планують провести доброустрій. Також проведуть роботи з розчищення річища річки Харків і реконструюють гребний канал. Будуть облаштовані й місця для занять водними видами спорту.

Також раніше Новини.LIVE повідомляли з посиланням на начальника управління запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС Сергія Колосовського, що у Харкові цього літа можна буде відвідувати п'ять пляжів. Також облаштували ще 5 місць для купання у Безлюдівській громаді, а в Пісочинській та Зміївських громадах — по одному.