У Харкові влітку працюватимуть п'ять пляжів
У Харкові цього літа можна буде відвідувати п'ять пляжів. Також облаштували ще 5 місць для купання у Безлюдівській громаді, а в Пісочинській та Зміївській громадах — по одному.
Про це під час брифінгу повідомив начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС у Харківській області Сергій Колосовський.
Де можна буде купатись
У 2022 році на території Харківської області у зв’язку з бойовими діями не було визначено жодного місця для відпочинку людей на водних об’єктах. Цього ж року до відкриття готують 12 місць, 5 з них знаходяться у Харкові. Це:
- Журавлівський гідропарк (3 місця відпочинку);
- "Петренки";
- Олексіївський гідропарк.
"На сьогоднішній момент вони майже всі відкриті. Залишилися питання по навчанню плавців-рятувальників. Це вже завершується, це майже 3-4 дні, і пляжі будуть готові до відпочинку", — розповів Колосовський.
Також рятувальники нагадують, що на деокупованих територіях і місцях, де відбувались активні бойові дії — заборонено відвідувати пляжі, ліси та зони відпочинку через високу мінну небезпеку. В цих місцях були випадки мінування, зокрема дистанційного.
Нагадаємо, що до цього на Харківщині планувалось відкрити 7 пляжів. Вони розташовані у Безлюдівській, Пісочинській, Краснокутській громадах, а також у місті Зміїв.
Також ми розповідали, що всі пляжі на деокупованих територіях Харківської області цього літа будуть закриті через можливу замінованість.