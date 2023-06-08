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У Харкові влітку працюватимуть п'ять пляжів

8 червня 2023 15:23
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Харкові влітку працюватимуть п'ять пляжів
Люди відпочивають на міському пляжі у Харкові. Фото: Марієнко Андрій / УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

У Харкові цього літа можна буде відвідувати п'ять пляжів. Також облаштували ще 5 місць для купання у Безлюдівській громаді, а в Пісочинській та Зміївській громадах — по одному. 

Про це під час брифінгу повідомив начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС у Харківській області Сергій Колосовський.

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Де можна буде купатись

У 2022 році на території Харківської області у зв’язку з бойовими діями не було визначено жодного місця для відпочинку людей на водних об’єктах. Цього ж року до відкриття готують 12 місць, 5 з них знаходяться у Харкові. Це:

  • Журавлівський гідропарк (3 місця відпочинку);
  • "Петренки";
  • Олексіївський гідропарк.

"На сьогоднішній момент вони майже всі відкриті. Залишилися питання по навчанню плавців-рятувальників. Це вже завершується, це майже 3-4 дні, і пляжі будуть готові до відпочинку", — розповів Колосовський.

Також рятувальники нагадують, що на деокупованих територіях і місцях, де відбувались активні бойові дії — заборонено відвідувати пляжі, ліси та зони відпочинку через високу мінну небезпеку. В цих місцях були випадки мінування, зокрема дистанційного.

Нагадаємо, що до цього на Харківщині планувалось відкрити 7 пляжів. Вони розташовані у Безлюдівській, Пісочинській, Краснокутській громадах, а також у місті Зміїв.  

Також ми розповідали, що всі пляжі на деокупованих територіях Харківської області цього літа будуть закриті через можливу замінованість.

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