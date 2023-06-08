У Харкові влітку працюватимуть п'ять пляжів

Люди відпочивають на міському пляжі у Харкові. Фото: Марієнко Андрій / УНІАН

У Харкові цього літа можна буде відвідувати п'ять пляжів. Також облаштували ще 5 місць для купання у Безлюдівській громаді, а в Пісочинській та Зміївській громадах — по одному.

Про це під час брифінгу повідомив начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС у Харківській області Сергій Колосовський.

Читайте також:

Де можна буде купатись

У 2022 році на території Харківської області у зв’язку з бойовими діями не було визначено жодного місця для відпочинку людей на водних об’єктах. Цього ж року до відкриття готують 12 місць, 5 з них знаходяться у Харкові. Це:

Журавлівський гідропарк (3 місця відпочинку);

"Петренки";

Олексіївський гідропарк.

"На сьогоднішній момент вони майже всі відкриті. Залишилися питання по навчанню плавців-рятувальників. Це вже завершується, це майже 3-4 дні, і пляжі будуть готові до відпочинку", — розповів Колосовський.

Також рятувальники нагадують, що на деокупованих територіях і місцях, де відбувались активні бойові дії — заборонено відвідувати пляжі, ліси та зони відпочинку через високу мінну небезпеку. В цих місцях були випадки мінування, зокрема дистанційного.

Нагадаємо, що до цього на Харківщині планувалось відкрити 7 пляжів. Вони розташовані у Безлюдівській, Пісочинській, Краснокутській громадах, а також у місті Зміїв.

Також ми розповідали, що всі пляжі на деокупованих територіях Харківської області цього літа будуть закриті через можливу замінованість.