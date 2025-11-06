Відео
Рецидивіст обікрав пенсіонерок — що вирішив суд

Рецидивіст обікрав пенсіонерок — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 03:32
Оновлено: 01:26
У Харкові чоловік украв у пенсіонерок гроші, прикраси та телевізор — вирок суду
Жінка плаче. Фото ілюстративне: istockphoto.com

У Харкові 53-річний чоловік пограбував двох пенсіонерок. Його засудили до ув'язнення. 

Про це 31 жовтня повідомили в Харківській обласній прокуратурі

Читайте також:

Деталі справи  

У січні поточного року фігурант, якого раніше неодноразово судили за крадіжки та грабежі, знайшовши на вулиці картку літньої жінки, витратив із неї близько 20 тисяч гривень. Після скоєного карту порушник викинув. У квітні жертвою цього ж чоловіка стала 94-річна пенсіонерка. Зловмисник допоміг жінці донести до квартири воду й пішов, забравши телевізор, ювелірні вироби та понад 130 тисяч гривень.

Рішення суду 

Під час судового засідання обвинувачений свою провину повністю визнав. Суд призначив йому сім із половиною років в'язниці. Щоправда, вирок ще можна оскаржити, подавши апеляцію.

Нагадаємо, у Кам'янці-Подільському мати з донькою ошукували пенсіонерок. Аби літні люди їм довіряли, шахрайки вдавали із себе працівниць газової служби.

Також ми повідомляли, що в Черкасах чоловік намагався продати за кордон фібули IV століття. Його судитимуть.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
