В Харькове мужчина украл у пенсионерок деньги, украшения и телевизор — приговор суда

Женщина плачет. Фото иллюстративное: istockphoto.com

В Харькове 53-летний мужчина ограбил двух пенсионерок. Его приговорили к заключению.

Об этом 31 октября сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

В январе текущего года фигурант, которого ранее неоднократно судили за кражи и грабежи, найдя на улице карточку пожилой женщины, потратил с нее около 20 тысяч гривен. После содеянного карту нарушитель выбросил. В апреле жертвой этого же мужчины стала 94-летняя пенсионерка. Злоумышленник помог женщине донести до квартиры воду и ушел, забрав телевизор, ювелирные изделия и более 130 тысяч гривен.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый свою вину полностью признал. Суд назначил ему семь с половиной лет тюрьмы. Правда, приговор еще можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Каменце-Подольском мать с дочерью обманывали пенсионерок. Чтобы пожилые люди им доверяли, мошенницы выдавали себя за работниц газовой службы.

Также мы сообщали, что в Черкассах мужчина пытался продать за границу фибулы IV века. Его будут судить.