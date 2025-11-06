Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Рецидивист обокрал пенсионерок — что решил суд

Рецидивист обокрал пенсионерок — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 03:32
обновлено: 01:26
В Харькове мужчина украл у пенсионерок деньги, украшения и телевизор — приговор суда
Женщина плачет. Фото иллюстративное: istockphoto.com

В Харькове 53-летний мужчина ограбил двух пенсионерок. Его приговорили к заключению.

Об этом 31 октября сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

В январе текущего года фигурант, которого ранее неоднократно судили за кражи и грабежи, найдя на улице карточку пожилой женщины, потратил с нее около 20 тысяч гривен. После содеянного карту нарушитель выбросил. В апреле жертвой этого же мужчины стала 94-летняя пенсионерка. Злоумышленник помог женщине донести до квартиры воду и ушел, забрав телевизор, ювелирные изделия и более 130 тысяч гривен.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый свою вину полностью признал. Суд назначил ему семь с половиной лет тюрьмы. Правда, приговор еще можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Каменце-Подольском мать с дочерью обманывали пенсионерок. Чтобы пожилые люди им доверяли, мошенницы выдавали себя за работниц газовой службы.

Также мы сообщали, что в Черкассах мужчина пытался продать за границу фибулы IV века. Его будут судить.

суд Харьков пенсионеры ограбление судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации