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Головна Харків Росія вдарила по підприємству в Харкові: є поранені люди

Росія вдарила по підприємству в Харкові: є поранені люди

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2026 11:52
Удар РФ по підприємству в Харкові: стан постраждалих
Рятувальник розмовляє по рації. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські війська вранці у суботу, 11 липня, атакували Харків ударним безпілотником. Під удар потрапило цивільне підприємство у Немишлянському районі міста. Внаслідок атаки постраждали семеро людей.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на мера міста Харкова Ігоря Терехова та начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Удар по Харкову

Відомо, що близько 10:30 російський безпілотник атакував Немишлянський район Харкова. Удар припав по території цивільного підприємства. Спочатку інформація про наслідки уточнювалася, однак згодом стало відомо про постраждалих.

За словами міського голови Ігоря Терехова, внаслідок атаки поранення дістали семеро людей. Усім постраждалим медики надають необхідну допомогу.

Росія вдарила по підприємству в Харкові: семеро людей постраждало - фото 1
Допис Ігоря Терехова. Фото: скриншот з Telegram

Пошкоджено склад та автомобілі

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок ворожого удару пошкоджено складське приміщення підприємства та сім автомобілів. Наразі на місці працюють усі профільні служби, які документують наслідки російської атаки та ліквідовують її наслідки.

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"Складське приміщення та сім автівок були пошкоджені внаслідок удару по підприємству", — зазначив Олег Синєгубов.

Безпілотник впав у Шевченківському районі

Окрім удару по Немишлянському району, за словами начальника Харківської ОВА, ще один російський безпілотник упав у Шевченківському районі міста. Інформація про наслідки цього падіння наразі уточнюється. На місці працюють екстрені служби та правоохоронці.

Росія вдарила по підприємству в Харкові: є поранені люди - фото 2
Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот з Telegram

Раніше Новини.LIVE писали, що мер Харкова Ігор Терехов попередив харків'ян про важкі дні. За словами міського голови, останні дні були надзвичайно складними: росіяни били по місту керованими авіабомбами, ракетами, FPV-дронами та різними типами ударних безпілотників. Внаслідок атак загинули мирні жителі, були пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки та автозаправні станції.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на Харківщині тривають роботи з гуманітарного розмінування. Лише за тиждень сапери очистили понад 103 гектари території та знешкодили сотні вибухонебезпечних предметів. Роботи проводили на полях, у лісах, біля доріг, газопроводів і житлових будинків. Завдяки цьому ще тисячі людей отримали безпечніші умови для життя.

обстріли Новини Харкова дрони атака
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
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