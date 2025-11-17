Відео
Головна Харків РФ атакувала Балаклію ракетами — пошкоджено будинки, є жертви

РФ атакувала Балаклію ракетами — пошкоджено будинки, є жертви

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 04:18
Оновлено: 04:28
Обстріл Балаклії 16 листопада - пошкоджено будинки, є загиблі і поранені
Пожежа у Балаклії. Фото: t.me/vkarabanov

Російські окупанти пізно ввечері, 16 листопада, вдарили атакували Балаклію Харківської області ракетами. Внаслідок обстрілу пошкоджено будинки, авто, а також є жертви і постраждалі.

Про це у Telegram повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наслідки обстрілу Балаклії ввечері 16 листопада

"Ворог наніс ракетні удари по місту Балаклія. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено багатоквартирні житлові будинки та припарковані автомобілі", — написав Синєгубов.

Він додав, що попередніми даними, одна людина загинула, і ще п'ятеро отримали поранення. Серед поранених — 14-річна дівчинка.

Тим часом начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов писав, що по місту було завдано два ракетні удари, а кількість загиблих досягла трьох людей, і ще більше постраждали.

"10 осіб зазнали поранень, серед них — діти 2011, 2007 та 2010 року народження. Девʼять постраждалих госпіталізовані, одна людина отримує медичну допомогу амбулаторно. Усім надається необхідне лікування. На жаль, виклики щодо можливих постраждалих продовжують надходити", — поінформував він.

Наразі на місці ракетного обстрілу працюють підрозділи ДСНС та екстрена медична допомога.

Нагадаємо, що ввечері 16 листопада, росіяни атакували також Ізюм Харківської області. Внаслідок дронової атаки у громаді зникло світло та постраждала дитина.

Також ми писали, що ворог цієї ночі вже двічі атакував Ізмаїл Одеської області. У місті були проблеми з водою.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
