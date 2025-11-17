Обстрел Балаклеи 16 ноября - повреждены дома, есть погибшие и раненые

РФ атаковала Балаклею ракетами — повреждены дома, есть жертвы
Российские оккупанты поздно вечером, 16 ноября, ударили атаковали Балаклею Харьковской области ракетами. В результате обстрела повреждены дома, авто, а также есть жертвы и пострадавшие.
Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Последствия обстрела Балаклеи вечером 16 ноября
"Враг нанес ракетные удары по городу Балаклея. В результате вражеской атаки повреждены многоквартирные жилые дома и припаркованные автомобили", — написал Синегубов.
Он добавил, что по предварительным данным, один человек погиб, и еще пятеро получили ранения. Среди раненых — 14-летняя девочка.
Тем временем начальник Балаклейской ГОА Виталий Карабанов писал, что по городу было нанесено два ракетных удара, а количество погибших достигло трех человек, и еще больше пострадали.
"10 человек получили ранения, среди них — дети 2011, 2007 и 2010 года рождения. Девять пострадавших госпитализированы, один человек получает медицинскую помощь амбулаторно. Всем предоставляется необходимое лечение. К сожалению, вызовы о возможных пострадавших продолжают поступать", — проинформировал он.
Сейчас на месте ракетного обстрела работают подразделения ГСЧС и экстренная медицинская помощь.
