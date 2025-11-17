Обстрел Балаклеи 16 ноября - повреждены дома, есть погибшие и раненые

Пожар в Балаклее. Фото: t.me/vkarabanov

Российские оккупанты поздно вечером, 16 ноября, ударили атаковали Балаклею Харьковской области ракетами. В результате обстрела повреждены дома, авто, а также есть жертвы и пострадавшие.

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Последствия обстрела Балаклеи вечером 16 ноября

"Враг нанес ракетные удары по городу Балаклея. В результате вражеской атаки повреждены многоквартирные жилые дома и припаркованные автомобили", — написал Синегубов.

Он добавил, что по предварительным данным, один человек погиб, и еще пятеро получили ранения. Среди раненых — 14-летняя девочка.

Тем временем начальник Балаклейской ГОА Виталий Карабанов писал, что по городу было нанесено два ракетных удара, а количество погибших достигло трех человек, и еще больше пострадали.

"10 человек получили ранения, среди них — дети 2011, 2007 и 2010 года рождения. Девять пострадавших госпитализированы, один человек получает медицинскую помощь амбулаторно. Всем предоставляется необходимое лечение. К сожалению, вызовы о возможных пострадавших продолжают поступать", — проинформировал он.

Сейчас на месте ракетного обстрела работают подразделения ГСЧС и экстренная медицинская помощь.

Напомним, что вечером 16 ноября, россияне атаковали также Изюм Харьковской области. В результате дроновой атаки в громаде исчез свет и пострадал ребенок.

Также мы писали, что враг этой ночью уже дважды атаковал Измаил Одесской области. В городе были проблемы с водой.