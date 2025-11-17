Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков РФ атаковала Балаклею ракетами — повреждены дома, есть жертвы

РФ атаковала Балаклею ракетами — повреждены дома, есть жертвы

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 04:18
обновлено: 04:46
Обстрел Балаклеи 16 ноября - повреждены дома, есть погибшие и раненые
Пожар в Балаклее. Фото: t.me/vkarabanov

Российские оккупанты поздно вечером, 16 ноября, ударили атаковали Балаклею Харьковской области ракетами. В результате обстрела повреждены дома, авто, а также есть жертвы и пострадавшие. 

Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Реклама
Читайте также:

Последствия обстрела Балаклеи вечером 16 ноября

"Враг нанес ракетные удары по городу Балаклея. В результате вражеской атаки повреждены многоквартирные жилые дома и припаркованные автомобили", — написал Синегубов.

Он добавил, что по предварительным данным, один человек погиб, и еще пятеро получили ранения. Среди раненых — 14-летняя девочка.

Тем временем начальник Балаклейской ГОА Виталий Карабанов писал, что по городу было нанесено два ракетных удара, а количество погибших достигло трех человек, и еще больше пострадали.

"10 человек получили ранения, среди них — дети 2011, 2007 и 2010 года рождения. Девять пострадавших госпитализированы, один человек получает медицинскую помощь амбулаторно. Всем предоставляется необходимое лечение. К сожалению, вызовы о возможных пострадавших продолжают поступать", — проинформировал он.

Сейчас на месте ракетного обстрела работают подразделения ГСЧС и экстренная медицинская помощь.

Напомним, что вечером 16 ноября, россияне атаковали также Изюм Харьковской области. В результате дроновой атаки в громаде исчез свет и пострадал ребенок.

Также мы писали, что враг этой ночью уже дважды атаковал Измаил Одесской области. В городе были проблемы с водой.

Харьковская область Балаклея война в Украине погибшие разрушения пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации