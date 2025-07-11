Обстріл Чугуєва 11 липня - зруйновано будівлі, пошкоджено лікарню та є постраждалі

Вибух у місті. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Росіяни в ніч проти 11 липня атакували Чугуїв Харківської області дронами. Внаслідок обстрілу зафіксовано зруйновані будівлі, пошкоджену лікарню, а також відомо про трьох постраждалих.

Про це у Telegram повідомила Галина Мінаєва, міський голова Чугуєва.

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"Шановна громадо. Близько 01.00 ворог знову вдарив по Чугуєву", — йдеться у повідомленні.

Як поінформувала Мінаєва, в центральній частині міста зруйновано 2 приватних домоволодіння, а також суттєво пошкоджені будинки навколо.

"Також зазнала значних пошкоджень будівля Чугуївської центральної лікарні. Маємо трьох постраждалих, яким надається медична допомога", — пише мер.

Вона додала, що ще в одному з мікрорайонів міста теж відбулися влучання "шахедів". Внаслідок цього є пошкодження приватних домоволодінь, але обійшлося без постраждалих.

"Усі служби виїхали та працюють на місцях", — резюмувала вона.

Нагадаємо, що цієї ночі під атакою дронів також був Миколаїв. На околицях міста зафіксовано пожежу.

Також ми писали, що вчора вдень, 10 липня, вибухи лунали у Вінницькій області. Військові попереджали про загрозу ударних дронів.