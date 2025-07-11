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Главная Харьков РФ атаковала Чугуев — повреждена больница и есть пострадавшие

РФ атаковала Чугуев — повреждена больница и есть пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 03:42
Обстрел Чугуева 11 июля — разрушены здания, повреждена больница и есть пострадавшие
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Россияне в ночь на 11 июля атаковали Чугуев Харьковской области дронами. В результате обстрела зафиксированы разрушенные здания, поврежденная больница, а также известно о трех пострадавших. 

Об этом в Telegram сообщила Галина Минаева, городской голова Чугуева.

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"Уважаемая община. Около 01.00 враг снова ударил по Чугуеву", — говорится в сообщении.

Как сообщила Минаева, в центральной части города разрушены 2 частных домовладения, а также существенно повреждены дома вокруг.

"Также получило значительные повреждения здание Чугуевской центральной больницы. Есть трое пострадавших, которым оказывается медицинская помощь", — пишет мэр.

Она добавила, что еще в одном из микрорайонов города тоже произошли попадания "шахедов". В результате этого есть повреждения частных домовладений, но обошлось без пострадавших.

"Все службы выехали и работают на местах", — резюмировала она.

Напомним, что этой ночью под атакой дронов также был Николаев. В окрестностях города зафиксирован пожар.

Также мы писали, что вчера днем, 10 июля, взрывы раздавались в Винницкой области. Военные предупреждали об угрозе ударных дронов.

Харьковская область обстрелы война в Украине больница разрушения пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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