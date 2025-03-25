Обстріл Ізюму 24 березня — загорілася цивільна інфраструктура

РФ атакувала дронами Ізюм Харківської області — в місті пожежі
Пізно ввечері, 24 березня, російські окупанти атакували дронами Ізюм Харківської області. Після атаки в населеному пункті було зафіксовано пожежі.
Про це у Telegram повідомляв глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Обстріл Ізюма ввечері 24 березня
"Зафіксували удари 14 БпЛА типу "Шахед". Внаслідок обстрілу сталося загоряння цивільної нежитлової інфраструктури. На цю хвилину, без постраждалих. Загроза російських ударів залишається", — йшлося у повідомленні о 23:18.
Нагадаємо, що ввечері, 25 березня, серія потужних вибухів пролунала у Дніпрі. В той момент росіяни теж застосували для атаки безпілотники.
Також ми писали, що вдень росіяни завдали ракетного удару по житловому кварталу у Сумах. Внаслідок атаки багато людей отримали поранення.
Читайте Новини.LIVE!