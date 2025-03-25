Обстріл Ізюму 24 березня — загорілася цивільна інфраструктура

Пожежа в Ізюмі. Фото: скриншот з відео

Пізно ввечері, 24 березня, російські окупанти атакували дронами Ізюм Харківської області. Після атаки в населеному пункті було зафіксовано пожежі.

Про це у Telegram повідомляв глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Обстріл Ізюма ввечері 24 березня

"Зафіксували удари 14 БпЛА типу "Шахед". Внаслідок обстрілу сталося загоряння цивільної нежитлової інфраструктури. На цю хвилину, без постраждалих. Загроза російських ударів залишається", — йшлося у повідомленні о 23:18.

Нагадаємо, що ввечері, 25 березня, серія потужних вибухів пролунала у Дніпрі. В той момент росіяни теж застосували для атаки безпілотники.

Також ми писали, що вдень росіяни завдали ракетного удару по житловому кварталу у Сумах. Внаслідок атаки багато людей отримали поранення.