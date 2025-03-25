Обстрел Изюма 24 марта — загорелась гражданская инфраструктура

РФ атаковала дронами Изюм Харьковской области — в городе пожары
Поздно вечером, 24 марта, российские оккупанты атаковали дронами Изюм Харьковской области. После атаки в населенном пункте были зафиксированы пожары.
Об этом в Telegram сообщал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Обстрел Изюма вечером 24 марта
"Зафиксировали удары 14 БпЛА типа "Шахед". В результате обстрела произошло возгорание гражданской нежилой инфраструктуры. На эту минуту, без пострадавших. Угроза российских ударов остается", — говорилось в сообщении в 23:18.
Напомним, что вечером, 25 марта, серия мощных взрывов прогремела в Днепре. В тот момент россияне тоже применили для атаки беспилотники.
Также мы писали, что днем россияне нанесли ракетный удар по жилому кварталу в Сумах. В результате атаки многие люди получили ранения.
Читайте Новини.LIVE!