Обстрел Изюма 24 марта — загорелась гражданская инфраструктура

Пожар в Изюме. Фото: скриншот из видео

Поздно вечером, 24 марта, российские оккупанты атаковали дронами Изюм Харьковской области. После атаки в населенном пункте были зафиксированы пожары.

Об этом в Telegram сообщал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Обстрел Изюма вечером 24 марта

"Зафиксировали удары 14 БпЛА типа "Шахед". В результате обстрела произошло возгорание гражданской нежилой инфраструктуры. На эту минуту, без пострадавших. Угроза российских ударов остается", — говорилось в сообщении в 23:18.

Напомним, что вечером, 25 марта, серия мощных взрывов прогремела в Днепре. В тот момент россияне тоже применили для атаки беспилотники.

Также мы писали, что днем россияне нанесли ракетный удар по жилому кварталу в Сумах. В результате атаки многие люди получили ранения.