Україна
Головна Харків РФ атакувала дронами Харків та область — перші наслідки

РФ атакувала дронами Харків та область — перші наслідки

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 04:04
Обстріл Харкова та області 5 березня - в регіоні сталася пожежа
Рятувальник на місці пожежі. Фото ілюстративне: ГУ ДСНС в Одеській області

Росіяни в ніч проти 5 березня завдали удари дронами по Харкову та області. Зокрема, в одному з населених пунктів внаслідок атаки сталася пожежа.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це у соцмережах поінформував мер Харкова Ігор Терехов та написала міська голова Чугуєва Галина Мінаєва.

Читайте також:

Перші наслідки обстрілу Харкова та області 5 березня

"Зафіксовано удар ворожим дроном "Шахед" по Основʼянському району міста. Наслідки уточнюємо", — писав Терехов о 02:51.

Окрім того, згідно допису Мінаєвої о 02:11, за півтори години до цього ворог вдарив по населеному пункту в області, через що сталося пожежа.

"Близько півтори години тому військами РФ здійснено авіаудар БпЛА, попередньо типу "Герань", в селі Кам’яна Яруга. Зафіксовано влучання у господарчу споруду приватного домоволодіння. Сталася пожежа. Постраждалих осіб немає", — було сказано у її публікації.

Оновлено о 04:20

Мер Харкова повідомив про ще один прильот безпілотника.

"Падіння БпЛА типу "Шахед" маємо в Індустріальному районі. Наслідки уточнюємо", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що кілька годин тому вибухи пролунали у Кривому Розі. Росіяни без намагалися атакувати місто дронами.

Також ми писали, що в ніч проти 3 березня під ударами дронів був Харкові. Тоді внаслідок падіння уламків у Шевченківському районі — були пошкоджені вікна у будинках та авто.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
