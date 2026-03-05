Обстрел Харькова и области 5 марта - в регионе произошел пожар

Срочная новость

Россияне в ночь на 5 марта нанесли удары дронами по Харькову и области. В частности, в одном из населенных пунктов в результате атаки произошел пожар.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом в соцсетях проинформировал мэр Харькова Игорь Терехов и написала городской голова Чугуева Галина Минаева.

"Зафиксирован удар вражеским дроном "Шахед" по Основянскому району города. Последствия уточняем", - писал Терехов в 02:51.

Кроме того, согласно сообщению Минаевой в 02:11, за полтора часа до этого враг ударил по населенному пункту в области, из-за чего произошел пожар.

"Около полутора часов назад войсками РФ осуществлен авиаудар БпЛА, предварительно типа "Герань", в селе Каменная Яруга. Зафиксировано попадание в хозяйственную постройку частного домовладения. Произошел пожар. Пострадавших лиц нет", - было сказано в ее публикации.

