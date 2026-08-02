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Головна Харків РФ атакувала два райони Харкова: постраждали діти та літній чоловік

РФ атакувала два райони Харкова: постраждали діти та літній чоловік

Ua ru
Дата публікації: 2 серпня 2026 05:23
РФ уночі 2 серпня 2026 року обстріляла Харків
Рятувальник гасить пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС Тернопільщини

У ніч проти неділі, 2 серпня, армія РФ завдала ударів по Індустріальному та Київському районах Харкова. В Індустріальному районі є постраждалі. Їх щонайменше троє.

Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов і начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Новини.LIVE.

РФ уночі 2 серпня 2026 року обстріляла Харків
Скриншот повідомлень Ігоря Терехова

Наслідки обстрілу Індустріального району 

Зафіксували влучання кількох БпЛА. Зазнали гострої реакції на стрес восьмирічна дівчинка, 13-річний хлопчик і 74-річний чоловік. Медики надали потерпілим необхідну допомогу.

Уночі 2 серпня 2026 року РФ обстріляла Харків
Скриншот повідомлень Олега Синєгубова

Наслідки обстрілу Київського району 

Станом на 01:07 було відомо, що внаслідок влучання БпЛА зазнав пошкоджень автомобіль. Обійшлося без жертв і постраждалих

О 04:46 мер Терехов повідомив про ще одне влучання БпЛА в Київському районі. Ворог завдав удару "Молнією". Інформацію щодо наслідків атаки уточнюють.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на голову наглядової ради корпорації RNK Ranok Віктора Круглова повідомляв, що внаслідок російського удару по Харкову 1 серпня спалахнула пожежа на складах видавництва "Ранок". Загорівся логістичний центр, де зберігалися підручники, художня література та книжки інших українських видавництв. Одна працівниця вважалася зниклою безвісти.

Також Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру писав, що впродовж доби 31 липня внаслідок атак РФ на Харківщині постраждали шестеро людей. Під ударами перебували Харків і 17 населених пунктів області. Постраждали житлові будинки, автозаправка, автомобілі та підприємства.

обстріли війна в Україні постраждалі
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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