Россия ночью 2 августа 2026 года обстреляла Харьков

Спасатель тушит пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС Тернопольской области

В ночь на воскресенье, 2 августа, армия РФ нанесла удары по Индустриальному и Киевскому районам Харькова. В Индустриальном районе есть пострадавшие. Их минимум трое.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщений Игоря Терехова

Последствия обстрела Индустриального района

Зафиксировали попадания нескольких БпЛА. Острую реакцию на стресс испытали восьмилетняя девочка, 13-летний мальчик и 74-летний мужчина. Медики оказали потерпевшим необходимую помощь.

Скриншот сообщений Олега Синегубова

Последствия обстрела Киевского района

По состоянию на 01:07 было известно, что в результате попадания БпЛА получил повреждения автомобиль. Обходилось без жертв и пострадавших.

В 04:46 мэр Терехов сообщил об еще одном попадании БпЛА в Киевском районе. Враг нанес удар "Молнией". Информацию о последствиях атаки уточняют.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру сообщал, что за сутки 31 июля в результате атак РФ на Харьковщине пострадали шесть человек. Под ударами оказались Харьков и 17 населенных пунктов области. Пострадали жилые дома, автозаправка, автомобили и предприятия.