Головна Харків РФ атакувала історичну будівлю у Харкові "Шахедом" — куди влучив

РФ атакувала історичну будівлю у Харкові "Шахедом" — куди влучив

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 12:15
Окупанти атакували навчальний заклад у Харкові
Ігор Терехов. Фото: кадр із відео

Російський "Шахед" влучив по будівлі навчального закладу в Харкові. Спалахнула пожежа.

Про це повідомив журналістці Новини.LIVE мер міста Ігор Терехов.

Читайте також:

Наслідки атаки

"На жаль, ми сьогодні маємо серед білого дня влучання "Шахеда" в будівлю. Це будівля, яка розташована практично в центральній частині, це навчальний заклад. Це цінна історична забудова", — заявив він.

Зазначається, що внаслідок атаки жертв немає, проте є троє постраждалих. На місці виникла велика пожежа, її вже локалізовано.

Нагадаємо, окупанти вночі атакували Україну 113-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Також ми повідомляли, що внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя загинула одна людина, ще 13 отримали поранення.

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
