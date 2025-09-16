Оккупанты атаковали учебное заведение в Харькове

РФ атаковала историческое здание в Харькове — куда попали
Российский "Шахед" попал по зданию учебного заведения в Харькове. Вспыхнул пожар.
Об этом сообщил журналистке Новини.LIVE мэр города Игорь Терехов.
Последствия атаки
"К сожалению, мы сегодня имеем среди белого дня попадание "Шахеда" в здание. Это здание, которое расположено практически в центральной части, это учебное заведение. Это ценная историческая застройка", — заявил он.
Отмечается, что в результате атаки жертв нет, однако есть трое пострадавших. На месте возник большой пожар, он уже локализован.
В сети появилось видео момента удара "Шахеда" по зданию учебного заведения.
Напомним, оккупанты ночью атаковали Украину 113-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
Также мы сообщали, что в результате ночного обстрела Запорожья погиб один человек, еще 13 получили ранения.
