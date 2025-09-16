Видео
РФ атаковала историческое здание в Харькове — куда попали

РФ атаковала историческое здание в Харькове — куда попали

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 12:15
Оккупанты атаковали учебное заведение в Харькове
Игорь Терехов. Фото: кадр из видео

Российский "Шахед" попал по зданию учебного заведения в Харькове. Вспыхнул пожар.

Об этом сообщил журналистке Новини.LIVE мэр города Игорь Терехов.

Читайте также:

Последствия атаки

"К сожалению, мы сегодня имеем среди белого дня попадание "Шахеда" в здание. Это здание, которое расположено практически в центральной части, это учебное заведение. Это ценная историческая застройка", — заявил он.

РФ атаковала историческое здание в Харькове — куда попали - фото 1
Дыра в потолке после атаки. Фото: Новини.LIVE
null
"Шахед" разрушил крышу учебного заведения. Фото: Новини.LIVE

Отмечается, что в результате атаки жертв нет, однако есть трое пострадавших. На месте возник большой пожар, он уже локализован.

РФ атаковала историческое здание в Харькове — куда попали - фото 1
В результате атаки дрона в учебном заведении обрушился потолок. Фото: Харьковская ОВА

null
РФ полностью разрушила крышу здания. Фото: Харьковская ОВА
null
Последствия русской атаки. Фото: Харьковская ОВА
null
Взрывной волной в помещениях выбило дверь. Фото: Харьковская ОВА
null
Спасатель расчищает завалы. Фото: Харьковская ОВА

В сети появилось видео момента удара "Шахеда" по зданию учебного заведения.

Напомним, оккупанты ночью атаковали Украину 113-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Также мы сообщали, что в результате ночного обстрела Запорожья погиб один человек, еще 13 получили ранения.

Харьков Игорь Терехов дроны война в Украине Шахед
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
