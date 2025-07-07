Обстріл Харкова 7 липня — атаковано Шевченківський і Слобідський райони

Вибух у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua

Зранку, 7 липня, російська армія атакувала Харків двома дронами. Під ударом був один з районів міста.

Про це у Telegram повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

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Наслідки обстрілу Харкова 7 липня зранку

"Щойно Харків був атакований двома ворожими безпілотниками типу "Шахед". Під ударом — попередньо — Шевченківський район міста. Наслідки уточнюються", — йдеться у повідомленні.

Оновлено о 05:48

Ворог повторно атакував Харків дронами, у місті було чути звуки вибухів. Паралельно глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, у Шевченківському районі пожежа.

"У Шевченківському районі Харкова зафіксоване влучання БпЛА. Внаслідок обстрілу є загорання на 9 поверсі. Попередньо, без постраждалих. Інформація уточнюється. Профільні служби працюють на місці", — йдеться у повідомленні.

Оновлено о 05:51

Терехов розповів, що два останні прильоти (при повторній атаці) сталися у Слобідському районі.

"У Шевченківському попередньо є потрапляння у багатоповерхівку. Горить один з поверхів житлового будинку", — інформує мер міста.

Оновлено о 05:55

Мер Харкова розповів, що з'явилась інформація про постраждалих у будинку, по якому прилетів дрон.

"Також зафіксовано потрапляння у багатоповерхівку у Слобідському районі", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що цієї ночі у Києві теж було гучно. Ворог намагався атакувати столицю дронами, в місті було чути роботу ППО.

Крім того, росіяни атакували безпілотниками Одесу. Там також було чути вибухи.