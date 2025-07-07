Обстріл Харкова 7 липня — атаковано Шевченківський і Слобідський райони

РФ атакувала Харків дронами — які наслідки
Зранку, 7 липня, російська армія атакувала Харків двома дронами. Під ударом був один з районів міста.
Про це у Telegram повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.
Наслідки обстрілу Харкова 7 липня зранку
"Щойно Харків був атакований двома ворожими безпілотниками типу "Шахед". Під ударом — попередньо — Шевченківський район міста. Наслідки уточнюються", — йдеться у повідомленні.
Оновлено о 05:48
Ворог повторно атакував Харків дронами, у місті було чути звуки вибухів. Паралельно глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, у Шевченківському районі пожежа.
"У Шевченківському районі Харкова зафіксоване влучання БпЛА. Внаслідок обстрілу є загорання на 9 поверсі. Попередньо, без постраждалих. Інформація уточнюється. Профільні служби працюють на місці", — йдеться у повідомленні.
Оновлено о 05:51
Терехов розповів, що два останні прильоти (при повторній атаці) сталися у Слобідському районі.
"У Шевченківському попередньо є потрапляння у багатоповерхівку. Горить один з поверхів житлового будинку", — інформує мер міста.
Оновлено о 05:55
Мер Харкова розповів, що з'явилась інформація про постраждалих у будинку, по якому прилетів дрон.
"Також зафіксовано потрапляння у багатоповерхівку у Слобідському районі", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що цієї ночі у Києві теж було гучно. Ворог намагався атакувати столицю дронами, в місті було чути роботу ППО.
Крім того, росіяни атакували безпілотниками Одесу. Там також було чути вибухи.
Читайте Новини.LIVE!