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Главная Харьков РФ атаковала Харьков дронами — какие последствия

РФ атаковала Харьков дронами — какие последствия

Ua ru
Дата публикации 7 июля 2025 05:33
Обстрел Харькова 7 июля — атакован Шевченковский и Слободской районы
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua

Утром, 7 июля, российская армия атаковала Харьков двумя дронами. Под ударом был один из районов города. 

Об этом в Telegram сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

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Последствия обстрела Харькова 7 июля утром

"Только что Харьков был атакован двумя вражескими беспилотниками типа "Шахед". Под ударом — предварительно — Шевченковский район города. Последствия уточняются", — говорится в сообщении.

Обновлено в 05:48

Враг повторно атаковал Харьков дронами, в городе были слышны звуки взрывов. Параллельно глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, в Шевченковском районе пожар.

"В Шевченковском районе Харькова зафиксировано попадание БпЛА. В результате обстрела есть возгорание на 9 этаже. Предварительно, без пострадавших. Информация уточняется. Профильные службы работают на месте", — говорится в сообщении.

Обновлено в 05:51

Терехов рассказал, что два последних прилета (при повторной атаке) произошли в Слободском районе.

"В Шевченковском предварительно есть попадание в многоэтажку. Горит один из этажей жилого дома", — информирует мэр города.

Обновлено в 05:55

Мэр Харькова рассказал, что появилась информация о пострадавших в доме, по которому прилетел дрон.

"Также зафиксировано попадание в многоэтажку в Слободском районе", — говорится в сообщении.

Напомним, что этой ночью в Киеве тоже было громко. Враг пытался атаковать столицу дронами, в городе была слышна работа ПВО.

Кроме того, россияне атаковали беспилотниками Одессу. Там также были слышны взрывы.

Харьков взрыв обстрелы дрон Шахид-136 война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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