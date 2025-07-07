Обстрел Харькова 7 июля — атакован Шевченковский и Слободской районы

РФ атаковала Харьков дронами — какие последствия
Утром, 7 июля, российская армия атаковала Харьков двумя дронами. Под ударом был один из районов города.
Об этом в Telegram сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.
Последствия обстрела Харькова 7 июля утром
"Только что Харьков был атакован двумя вражескими беспилотниками типа "Шахед". Под ударом — предварительно — Шевченковский район города. Последствия уточняются", — говорится в сообщении.
Обновлено в 05:48
Враг повторно атаковал Харьков дронами, в городе были слышны звуки взрывов. Параллельно глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, в Шевченковском районе пожар.
"В Шевченковском районе Харькова зафиксировано попадание БпЛА. В результате обстрела есть возгорание на 9 этаже. Предварительно, без пострадавших. Информация уточняется. Профильные службы работают на месте", — говорится в сообщении.
Обновлено в 05:51
Терехов рассказал, что два последних прилета (при повторной атаке) произошли в Слободском районе.
"В Шевченковском предварительно есть попадание в многоэтажку. Горит один из этажей жилого дома", — информирует мэр города.
Обновлено в 05:55
Мэр Харькова рассказал, что появилась информация о пострадавших в доме, по которому прилетел дрон.
"Также зафиксировано попадание в многоэтажку в Слободском районе", — говорится в сообщении.
Напомним, что этой ночью в Киеве тоже было громко. Враг пытался атаковать столицу дронами, в городе была слышна работа ПВО.
Кроме того, россияне атаковали беспилотниками Одессу. Там также были слышны взрывы.
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