Обстріл Харкова 2 квітня — ворог вдарив 12 разів, є постраждалі

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: глава Харківської ОВА Олег Синєгубов

В ніч проти 12 березня російські окупанти атакували Харків ударними дронами. Всі вони були по одному з районів міста, наразі з'являється перша інформація щодо наслідків і постраждалих.

Про це у Telegram повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

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"Всього по Харкову було здійснено 12 ударів ворожими БпЛА, усі по Холодногірському району. Наразі маємо інформацію про двох постраждалих, один з яких — дитина", — поінформував він.

Через декілька хвилин глава Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив атаку по Холодногірському району і повідомив, що внаслідок ударів "Шахедів" сталося влучання в приватний будинок. Однак це не все.

"Також внаслідок обстрілу наразі горить покрівля 4-поверхової будівлі на площі 1000 метрів квадратних і будівля на площі 500 метрів квадратних. Попередньо, без постраждалих. Профільні служби працюють на місці", — додав він.

Після цього Терехов написав, що кількість постраждалих зросла до трьох. Глава ОВА уточнив, що серед них: 48-річна жінка, 9-місячний хлопчик і 40-річна жінка. Він поінформував, що медики надають їм всю необхідну допомогу.

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"За уточненою інформацією було 13 влучань "Шахедами" по Харкову, усі у Холодногірському районі. З наслідків — загоряння двох промислових будівель, поряд з ними пошкоджено більше 10-ти будинків приватного сектору. Постраждалих на даний момент троє, серед них немовля", — уточнив Терехов.

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"За уточненою інформацією міського Ситуаційного центру, по Харкову було завдано 15 ударів безпілотниками. Маємо інформацію про чотирьох постраждалих, двоє з яких діти", — поінформував Ігор Терехов.

Водночас Синєгубов уточнив, що це сім'я і другою постраждалою дитиною виявилася 16-річна дівчинка.

Нагадаємо, що в ніч проти 31 березня російські окупанти атакували Харків дронами та КАБами. Зокрема, було пошкоджено цех, скління у житлових будинках та інше. Крім того, були постраждалі.

Також ми писали, що ввечері, 1 квітня, росіяни атакували дроном Запорізьку громаду. Внаслідок атаки загинула одна людина.