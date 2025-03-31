Атака на Харків та область 30 та 31 березня — що відомо

Наслідки російських атак по Харкову. Фото: Харківська ОВА

Минулої доби на Харківщині зафіксовано серію ударів з боку російських військ, зокрема із застосуванням ударних дронів "Шахед" та коригованих авіабомб (КАБ). Внаслідок атак пошкоджені житлові та промислові об'єкти, постраждали цивільні мешканці.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Близько 2:30 ночі дрон-камікадзе влучив у цех у Харкові. Внаслідок вибуху пошкоджено скління в трьох багатоповерхівках, фасад дитячого садка та два автомобілі. Постраждали троє людей — у них виявлено ссадини та ознаки гострої реакції на стрес.

Пожежа на об'єкті внаслідок російської атаки. Фото: Харківська ОВА

О 5:02 дрон атакував місто Дергачі у Харківському районі. Від уламків і вибухової хвилі загорілася суха трава — вогонь охопив площу 2500 квадратних метрів.

За хвилину, о 5:03, у Харкові було зафіксовано ще два влучання "Шахедів". Один вдарив по даху виробничої будівлі, інший — по складському приміщенню. Обидва об’єкти спалахнули.

Руйнування внаслідок атаки. Фото: Харківська ОВА

Атаки по Харківській області 30 березня

У Куп’янську 18:30 від влучання КАБу в п’ятиповерховий житловий будинок загорівся один автомобіль, ще п’ять — пошкоджено. Постраждали п’ятеро людей — двоє чоловіків і троє жінок. Усі госпіталізовані.

Інші удари в місті зафіксовано протягом дня. О 15:59 від обстрілу постраждала територія цвинтаря, пошкоджено приватні оселі. Удар безпілотника "Молнія" по відкритій території стався о 13:02, а о 09:42 у тій же громаді зафіксовано влучання FPV-дрона.

На лінії фронту на Харківському напрямку українські сили зупинили чотири ворожі штурми поблизу Вовчанська, Кам’янки та Красного Першого.

Яка ситуація на Куп'янському напрямку фронту

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано шість атак. Противник штурмував райони біля Радьківки, Піщаного, Богуславки, Петропавлівки та Загризового, але всі атаки були відбиті силами оборони України.

Нагадаємо, Харків регулярно під атаки ударних безпілотників з боку Росії. Так 29 березня, внаслідок атаки загинула людина та ще кілька отримали травми.

Згодом у міській раді повідомили подробиці щодо наслідків російської дронової атаки 29 березня по Харкову.