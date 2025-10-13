Обстріли Харківщини 13 жовтня — в ОВА повідомили наслідки вибухів

Пожежа у Харківській області. Фото: ДСНС Харківщини

Упродовж минулої доби російські війська знову обстрілювали Харків та кілька населених пунктів області, внаслідок чого загинула одна людина, ще четверо дістали поранення. Під ударами опинилися саме місто Харків, а також Куп’янськ, Ізюм, Світанок Новопокровської громади та Благодатівка Куп’янського району.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Наслідки російських обстрілів по Харківщині за добу

Відомо, що в Харкові постраждав 42-річний чоловік. У Куп’янську загинула 49-річна жінка, а 63-річний чоловік зазнав поранень. В Ізюмі внаслідок обстрілів травмований 65-річний мешканець, у селі Світанок поранення дістала 76-річна жінка. Крім того, до лікарів звернувся 67-річний чоловік із Благодатівки, який постраждав ще 11 жовтня.

Російські сили атакували Харків декількома типами озброєнь. По Немишлянському та Слобідському районах завдали ударів двома авіаційними керованими бомбами (КАБ), а по Шевченківському району запустили три безпілотники. Загалом за добу по області застосовано щонайменше три КАБи, три дрони типу "Герань-2", один "Ланцет" і три FPV-дрони.

Руйнування у Харкові та по області внаслідок обстрілів

Внаслідок обстрілів пошкоджено низку цивільних об’єктів. У Харкові зафіксовано руйнування на території одного з підприємств, вибиті шибки у багатоповерхівці та пошкоджені господарчі споруди. У селі Осиново Куп’янського району знищено приватний будинок і автомобіль. В Ізюмі пошкоджено магазин та легкову машину, а в Богодухівському районі — два приватні будинки у населених пунктах Клинова та Новоселівка.

Попри обстріли, у Лозовій продовжує роботу транзитний евакуаційний пункт. За добу там прийняли 119 людей, із яких 62 залишаються на місці. Від початку функціонування пункту зареєстровано вже понад 7,2 тисячі осіб.

Яка ситуація на фронті на Харківському напрямку

На фронті ситуація також залишалася напруженою — за добу зафіксовано 149 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку російські війська здійснили 23 атаки в районах Вовчанська, Нововасилівки, Кам’янки, Западного, Кутьківки, а також у напрямках Бологівки та Колодязного.

На Куп’янському напрямку окупанти шість разів намагалися прорвати оборону, але всі штурми біля Куп’янська, Піщаного, Степової Новоселівки та Петропавлівки були відбиті Силами оборони.

Нагадаємо, також російські війська атакували Дніпропетровську область, де виникли перебої з електропостачанням. Окрім того, окупанти атакували Запорізьку область 570 разів за добу. Гучні вибухи лунали й в Одесі у ніч проти 13 жовтня.