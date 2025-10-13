Видео
Видео

Харьков РФ атаковала Харьков и четыре населенных пункта — есть жертвы

РФ атаковала Харьков и четыре населенных пункта — есть жертвы

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 10:15
Обстрелы Харьковщины 13 октября — в ОГА сообщили последствия взрывов
Пожар в Харьковской области. Фото: ГСЧС Харьковщины

За прошедшие сутки российские войска снова обстреливали Харьков и несколько населенных пунктов области, в результате чего погиб один человек, еще четверо получили ранения. Под ударами оказались сам город Харьков, а также Купянск, Изюм, Свитанок Новопокровской громады и Благодатовка Купянского района.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

Читайте также:

Последствия российских обстрелов по Харьковщине за сутки

Известно, что в Харькове пострадал 42-летний мужчина. В Купянске погибла 49-летняя женщина, а 63-летний мужчина получил ранения. В Изюме в результате обстрелов травмирован 65-летний житель, в селе Рассвет ранения получила 76-летняя женщина. Кроме того, к врачам обратился 67-летний мужчина из Благодатовки, который пострадал еще 11 октября.

Российские силы атаковали Харьков несколькими типами вооружений. По Немышлянскому и Слободскому районам нанесли удары двумя авиационными управляемыми бомбами (КАБ), а по Шевченковскому району запустили три беспилотника. Всего за сутки по области применены по меньшей мере три КАБы, три дрона типа "Герань-2", один "Ланцет" и три FPV-дрона.

Разрушения в Харькове и по области в результате обстрелов

В результате обстрелов поврежден ряд гражданских объектов. В Харькове зафиксированы разрушения на территории одного из предприятий, выбиты стекла в многоэтажке и повреждены хозяйственные постройки. В селе Осиново Купянского района уничтожены частный дом и автомобиль. В Изюме повреждены магазин и легковая машина, а в Богодуховском районе — два частных дома в населенных пунктах Клиновая и Новоселовка.

Несмотря на обстрелы, в Лозовой продолжает работу транзитный эвакуационный пункт. За сутки там приняли 119 человек, из которых 62 остаются на месте. С начала функционирования пункта зарегистрировано уже более 7,2 тысячи человек.

Какова ситуация на фронте на Харьковском направлении

На фронте ситуация также оставалась напряженной — за сутки зафиксировано 149 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении российские войска совершили 23 атаки в районах Волчанска, Нововасильевки, Каменки, Западного, Кутьковки, а также в направлениях Бологовки и Колодязного.

На Купянском направлении оккупанты шесть раз пытались прорвать оборону, но все штурмы возле Купянска, Песчаного, Степной Новоселовки и Петропавловки были отбиты Силами обороны.

Напомним, также российские войска атаковали Днепропетровскую область, где возникли перебои с электроснабжением. Кроме того, оккупанты атаковали Запорожскую область 570 раз за сутки. Громкие взрывы раздавались и в Одессе в ночь на 13 октября.

смерть Харьков пожар Харьковская область обстрелы
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
