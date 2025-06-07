РФ атакувала Харків — є постраждалі

Наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У суботу близько 17:30 російські окупанти керованими авіаційними бомбами атакували Харків. Внаслідок ворожого обстрілу одна людина загинула, ще щонайменше 16 — поранені.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram.

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У суботу, 7 червня, російські війська керованими авіаційними бомбами атакували Харків, внаслідок чого загинула одна людина, такоє є поранені.

"Внаслідок прильотів двох КАБів по Шевченківському району є поранені. Одна людина загинула внаслідок удару по центральній частині міста. Є кілька поранених. На дану хвилину одна людина загинула, ще 10 поранені внаслідок удару по Шевченківському району", — повідомив мер Харкова.

Згодом він додав, що кількість постраждалих зросла до 16.

Крім того, у коментарі Новини.LIVE Ігор Терехов розповів, що росіяни обстріляли дитячу залізницю.

"Обстріл дитячої залізниці. Тут завжди багато людей і дітей. Сьогодні вихідний — це цинічний удар по Харкову. Це жахливо. Це тероризм", — прокоментував чергову атаку РФ мер Харкова.

Раніше ми інформували, що у суботу, 7 червня, під час повітряної тривоги у Харкові пролунали потужні вибухи.

Також ми повідомляли, що у ніч проти 7 червня російські війська атакувала Харків ударними безпілотниками, ракетами та КАБами.