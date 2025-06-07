Гучні вибухи у Харкові — що відомо про причини

Дим внаслідок вибуху. Ілюстративне фото: ДСНС/Telegram

У суботу, 7 червня, у Харкові пролунали потужні вибухи. Це сталося після оголошення повітряної тривоги.

Про це інформують місцеві Telegram-канали та ЗМІ.

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Вибухи у Харкові 7 червня — що відомо

У суботу ввечері 7 червня, у Харкові пролунали потужні вибухи. Перед цим у місті та області було оголошено повітряну тривогу.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що російські окупанти атакують місто керованими авіаційними бомбами.

"Ворог знову вдарив по Харкову — на цей раз КАБами. Будьте обережні, у повітрі ще один КАБ", — написав мер Харкова.

Скриншоти повідомлень мера Харкова/Telegram

Згодом очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов також повідомив, що окупанти вдарили по Харкову керованими авіаційними бомбами.



"На цю хвилину інформація щодо постраждалих не надходила. Деталі встановлюються", — написав керівник ОВА.

Скриншот повідомлення очільника ОВА/Telegram

Раніше ми інформували, що у ніч проти 7 червня російські війська атакувала Харків ударними безпілотниками, ракетами та КАБами.

Згодом стало відомо, що внаслідок влучання в приватний будинок в Київському районі Харкова одна людина загинула.