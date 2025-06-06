У Харкові влучання у промзону, — Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Ґвара Медіа

Російські війська у п'ятницю, 6 червня, атакували Харків балістичним озброєнням. Зафіксовано влучання у Київському районі міста.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Атака на Харків 6 червня

За попередньою інформацією міської влади, влучання сталося у промисловій зоні Київського району. Наразі всі деталі уточнюються.

"Інформація щодо постраждалих наразі не надходила", — додав Терехов.

Скриншот допису Терехова

Зазначимо, що о 18:20 Повітряні сили попереджали про рух швидкісної цілі у Харківській області.

Скриншот допису Повітряних сил

Згодом захисники повідомили про активність ворожих БпЛА на Харківщині, можлива робота протиповітряної оборони.

Скриншот допису Повітряних сил

Нагадаємо, у Дніпрі пролунали потужні вибухи під час загрози застосування балістики.

За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, ворог змінює тактику обстрілів прикордоння України.