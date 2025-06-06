У Харкові влучання у промзону, — Терехов

РФ атакувала Харків — мер повідомив про влучання
Російські війська у п'ятницю, 6 червня, атакували Харків балістичним озброєнням. Зафіксовано влучання у Київському районі міста.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.
Атака на Харків 6 червня
За попередньою інформацією міської влади, влучання сталося у промисловій зоні Київського району. Наразі всі деталі уточнюються.
"Інформація щодо постраждалих наразі не надходила", — додав Терехов.
Зазначимо, що о 18:20 Повітряні сили попереджали про рух швидкісної цілі у Харківській області.
Згодом захисники повідомили про активність ворожих БпЛА на Харківщині, можлива робота протиповітряної оборони.
Нагадаємо, у Дніпрі пролунали потужні вибухи під час загрози застосування балістики.
За словами речника ДПСУ Андрія Демченка, ворог змінює тактику обстрілів прикордоння України.
Читайте Новини.LIVE!