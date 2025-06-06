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РФ атаковала Харьков — мэр сообщил о попадании

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Дата публикации 6 июня 2025 19:00
В Харькове попадание в промзону, - Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Ґвара Медіа

Российские войска в пятницу, 6 июня, атаковали Харьков баллистическим вооружением. Зафиксировано попадание в Киевском районе города.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

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По предварительной информации городских властей, попадание произошло в промышленной зоне Киевского района. Сейчас все детали уточняются.

"Информация о пострадавших пока не поступала", — добавил Терехов.

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Скриншот поста Терехова

Отметим, что в 18:20 Воздушные силы предупреждали о движении скоростной цели в Харьковской области.

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Скриншот поста Воздушных сил

Впоследствии защитники сообщили об активности вражеских БПЛА на Харьковщине, возможна работа противовоздушной обороны.

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Скриншот поста Воздушных сил

Напомним, в Днепре прогремели мощные взрывы во время угрозы применения баллистики.

По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, враг меняет тактику обстрелов приграничья Украины.

российские войска Харьков обстрелы Игорь Терехов атака
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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