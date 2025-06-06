В Харькове попадание в промзону, - Терехов

РФ атаковала Харьков — мэр сообщил о попадании
Российские войска в пятницу, 6 июня, атаковали Харьков баллистическим вооружением. Зафиксировано попадание в Киевском районе города.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.
Атака на Харьков 6 июня
По предварительной информации городских властей, попадание произошло в промышленной зоне Киевского района. Сейчас все детали уточняются.
"Информация о пострадавших пока не поступала", — добавил Терехов.
Отметим, что в 18:20 Воздушные силы предупреждали о движении скоростной цели в Харьковской области.
Впоследствии защитники сообщили об активности вражеских БПЛА на Харьковщине, возможна работа противовоздушной обороны.
Напомним, в Днепре прогремели мощные взрывы во время угрозы применения баллистики.
По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, враг меняет тактику обстрелов приграничья Украины.
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