Обстріл Харкова 5 лютого — пошкоджено найбільший ринок міста

Наслідки атаки РФ по найбільшому і відомому ринку у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Пізно ввечері, 5 лютого, російські військові атакували дроном найбільший ринок міста Харкова, який розташований у Київському районі. Внаслідок атаки була пожежа, є пошкодження.

Про це повідомляє Telegram "Новини.LIVE Харків" з посиланням на начальника відділу обласної прокуратури Дмитра Яциченка.

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"О пів на дванадцяту ночі російськими військовими знову завдано удар по території міста Харкова. Наразі безпілотним летальним апаратом пошкоджено найбільший ринок у місті Харкові, який не встиг оговтатись від обстрілів 2022 року. Пошкоджено багато рядів, наразі відомості про постраждалих осіб відсутні", — сказав представник прокуратури.

Кореспондент Новини.LIVE уточнив, що ворог застосував для атаки ударний безпілотник "Герань-2". Внаслідок пожежі згоріли торгівельні ряди, багато павільйонів пошкоджено.

Нагадаємо, що майже дві години тому у Харкові знову пролунав вибух, вже другий за цю ніч. Попередньо, було зафіксовано приліт у Холодногірському районі міста.

Також ми писали, що в ніч на 5 лютого росіяни теж вдарили два рази безпілотниками. Зокрема, прильоти були у Салтівському та Основ'яновському районах Харкова. В обох випадках виникли пожежі.