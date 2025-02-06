Обстріл Харкова 5 лютого — пошкоджено найбільший ринок міста

РФ атакувала Харків — пошкоджено найбільший ринок у місті
Пізно ввечері, 5 лютого, російські військові атакували дроном найбільший ринок міста Харкова, який розташований у Київському районі. Внаслідок атаки була пожежа, є пошкодження.
Про це повідомляє Telegram "Новини.LIVE Харків" з посиланням на начальника відділу обласної прокуратури Дмитра Яциченка.
Обстріл Харкова ввечері 5 лютого
"О пів на дванадцяту ночі російськими військовими знову завдано удар по території міста Харкова. Наразі безпілотним летальним апаратом пошкоджено найбільший ринок у місті Харкові, який не встиг оговтатись від обстрілів 2022 року. Пошкоджено багато рядів, наразі відомості про постраждалих осіб відсутні", — сказав представник прокуратури.
Кореспондент Новини.LIVE уточнив, що ворог застосував для атаки ударний безпілотник "Герань-2". Внаслідок пожежі згоріли торгівельні ряди, багато павільйонів пошкоджено.
Нагадаємо, що майже дві години тому у Харкові знову пролунав вибух, вже другий за цю ніч. Попередньо, було зафіксовано приліт у Холодногірському районі міста.
Також ми писали, що в ніч на 5 лютого росіяни теж вдарили два рази безпілотниками. Зокрема, прильоти були у Салтівському та Основ'яновському районах Харкова. В обох випадках виникли пожежі.
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