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РФ атаковала Харьков — поврежден крупнейший рынок в городе

6 февраля 2025 02:46
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Обстрел Харькова 5 февраля - поврежден крупнейший рынок города
Последствия атаки РФ по самому большому и известному рынку в Харькове. Фото: Новини.LIVE
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Поздно вечером, 5 февраля, российские военные атаковали дроном крупнейший рынок города Харькова, который расположен в Киевском районе. В результате атаки был пожар, есть повреждения.

Об этом сообщает Telegram "Новини.LIVE Харьков" со ссылкой на начальника отдела областной прокуратуры Дмитрия Яциченко.

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"В половине двенадцатого ночи российскими военными снова нанесен удар по территории города Харькова. Сейчас беспилотным летальным аппаратом поврежден крупнейший рынок в городе Харькове, который не успел оправиться от обстрелов 2022 года. Повреждено много рядов, пока сведения о пострадавших лицах отсутствуют", — сказал представитель прокуратуры.

Корреспондент Новини.LIVE уточнил, что враг применил для атаки ударный беспилотник "Герань-2". В результате пожара сгорели торговые ряды, многие павильоны повреждены.

Напомним, что почти два часа назад в Харькове снова прогремел взрыв, уже второй за эту ночь. Предварительно, был зафиксирован прилет в Холодногорском районе города.

Также мы писали, что в ночь на 5 февраля россияне тоже ударили два раза беспилотниками. В частности, прилеты были в Салтовском и Основьяновском районах Харькова. В обоих случаях возникли пожары.

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